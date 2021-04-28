Bafra Ovası'nda çiftçilere tohum desteği - Son Dakika

Bafra Ovası'nda çiftçilere tohum desteği

28.04.2021 16:36
Bafra Ovası'nda çiftçilere tohum desteği, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2021 yılında yürütülecek olan "Tarım Alanlarının Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi" ve Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı kaynaklı olarak Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen yüze 75 hibe...

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2021 yılında yürütülecek olan "Tarım Alanlarının Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi" ve Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı kaynaklı olarak Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen yüze 75 hibe destekli tohumlar, Bafra Ovası'nda çiftçilere dağıtıldı.

Karpuzlu Mahallesi'nde bulunan Tarım Kredi Hizmet binasında düzenlenen törende çeltik, ayçiçeği, silajlık mısır, yonca, dane soya, silajlık soya ve silajlık mısır tohumu 419 çiftçiye teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Çeltik ekiminde 2019 yılında 184 bin dekar alandayken 2020 yılında 197 bin dekar alanda toplam 159 bin ton üretim yaptık. Türkiye'de ikinci sırada üretim yaptık. Bakanlığımız içerisinde ve İl Müdürlüğümüz içerisinde yapmış olduğumuz çalışmada mevcut yapmış olduğumuz ürünlerin hem kapasitesini değiştireceğiz hem de yeni ürünlerin havzada neler olacağını yapacağız. Soyaya, çeltiğe, silajlık mısıra hem de yağlı ayçiçeğine ülkenin ihtiyacı var. 600 bin dekar alanda yem bitkisi ekimi yapıyoruz. 260 bin dekar alanda destek ödemesi yapıyoruz. Burada sorgulanması gereken bütün alanlarımızın kayıt altına alınıp destekten faydalandırılması gerekir. Biz birim alandan üretimimizi arttıracağız, gelirimizi sağlayacağız, çiftçimizi de bu gelirle doğru orantılı olarak faydalandırmak isteyeceğiz" dedi.

"Bize düşen tarımda verimliliği arttırmak"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Türkiye'nin en önemli ovalarından Bafra Ovası'nda çok güzel verimli arazilerimiz var. Suyumuz var. Bize düşen tarımda verimliliği arttırmak. Daha az arazide verimliliği nasıl arttırabiliriz, daha fazla kaliteli ürünü nasıl alırız bunun üzerine kafa yormamız gerekir. Hükümetimizin bu konuda çalışmaları var, teşvikleri var, destekler var. Bugün olduğu gibi tohum desteği yapıyor. Biz ovamızı en verimli bir şekilde kullanmak zorundayız. Ürünün kalitesini arttırmak zorundayız. Tabii, bunun peşinden pazarlama geliyor, çeşitlik geliyor" diye konuştu.

"82 milyon insanı beslemek zorundayız"

Suyun ve tarımın öneminden bahseden Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise "Suyun ve tarımın kıymeti çok daha anlaşılır hale geldi. Biz kendimizi tarımda dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olarak tanıttık. Ancak son dönemde nüfusumuz arttı, 82 milyon insanı beslemek zorundayız. Ülkemize 40-50 milyon arasında turist geliyor. Onları da beslemek zorundayız. Yaptığımız tarımsal faaliyetten para kazanmak zorundayız. İhracat yapmak zorundayız. Dolayısıyla mevcut elimizdeki topraktan en verimli, en etkin şekilde yararlanarak birim başına verimimizi arttırmak zorundayız. Kazancımızı yükseltmek zorundayız. Bu tür projeler bunları bize veriyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı. - SAMSUN

Bafra Ovası'nda çiftçilere tohum desteği
Bafra Ovası'nda çiftçilere tohum desteği
Bafra Ovası'nda çiftçilere tohum desteği
Bafra Ovası'nda çiftçilere tohum desteği
Bafra Ovası'nda çiftçilere tohum desteği
Bafra Ovası'nda çiftçilere tohum desteği

Doğu Karadeniz Projesi, Bafra Ovası, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda çiftçilere tohum desteği - Son Dakika Ekonomi


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