Bağcılar'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kutlamaları - Son Dakika

Bağcılar'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kutlamaları

Bağcılar Belediyesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kutlamaları kapsamında düzenlenen program vatandaşlardan ilgi gördü.

Bağcılar Belediyesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kutlamaları kapsamında düzenlenen program vatandaşlardan ilgi gördü.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 4. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda program düzenlendi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, müzik eşliğinde marş ve şarkılar söyledi. Programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kuralına özen gösterildi.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan konuşmasında, Türk milletinin tarih boyunca türlü badireleri atlattığını belirterek, "Son olarak da 4 yıl önce devleti yıkmak ve millet iradesini kaldırıp atmak isteyen FETÖ'cü hainlerin darbesiyle karşılaştık. Geçen süre içinde halkta, siyasette, devlette sivil toplum kuruluşlarında gerekli ayıklamalar yapılmış ve devletimiz daha güçlü ayağa kalkmıştır. O günlerden bugünlere gelmek bu millete Allah'ın verdiği bir ilimdir, irfandır." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da 15 Temmuz gecesi adeta Çanakkale ruhunun canlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu millet, 'Adnan Menderes ve Turgut Özal'a yapılanları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu ülkeye bir daha yaptırmayız.' dedi. Kahramanlar tankların önüne yattı, namlunun üzerine yürüdü, terör örgütü üyelerini bozguna uğrattı ve o gece selalarla gelen diriliş şanlı bir destana dönüştü. Biz Bağcılar ailesi olarak bir daha bugünleri yaşamamak ve görmemek adına inançlı nesiller yetiştirmek için tüm çalışmalarımızı hep birlikte devam ettireceğiz."

Çağırıcı, 86 yıllık hasretin sona ererek Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen online satranç turnuvasında dereceye girenlere de kupa ve madalyaları verildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde katılımcılara çorba ikram edildi.

Anma programı Bağcılarlı gençlerin başlattığı demokrasi nöbetiyle devam etti. Demokrasi nöbeti, 04.30'a kadar sürecek.

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kutlamaları - Son Dakika

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
19:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 07:03:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağcılar'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]