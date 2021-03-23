Bağcılar'da BAĞKUT ve YARKUR'dan "Arama Kurtarma" eğitimi - Son Dakika

Bağcılar'da BAĞKUT ve YARKUR'dan "Arama Kurtarma" eğitimi

23.03.2021 10:51
Bağcılar'da BAĞKUT ve YARKUR'dan

Yaşanabilecek olası bir afet durumunda neler yapılacağına ilişkin BAĞKUT (Bağcılar Belediyesi Arama Kurtarma) ve YARKUR (Yıldızlar Arama Kurtarma Derneği) ekipleri "Arama Kurtarma" eğitimi yaptı.

Yaşanabilecek olası bir afet durumunda neler yapılacağına ilişkin BAĞKUT (Bağcılar Belediyesi Arama Kurtarma) ve YARKUR (Yıldızlar Arama Kurtarma Derneği) ekipleri "Arama Kurtarma" eğitimi yaptı. Bu kapsamda sedye bağlamadan adam kurtarmaya kadar birçok teknik uygulamalı olarak gösterildi.

30 Ekim 2020 günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra kaldığı enkazın altından çıkarılmasında görev alan YARKUR (Yıldızlar Arama Kurtarma Derneği) ile BAĞKUT (Bağcılar Belediyesi Arama Kurtarma) anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdi.

Uygulamalı ders verildi

Temel Afet Bilinci Eğitimleri kapsamında YARKUR ve BAĞKUT ekipleri, Bağcılar Belediyesi'nin Mahmutbey Mahallesi'ndeki tesislerinde bir araya geldi. YARKUR Derneği Başkanı Göksel Çevirgen'in liderliğinde katılımcılara afet sırasında bilgi ve davranış becerilerinin arttırılması amacıyla ders verildi. Senaryo gereği deprem ve benzeri olası bir afet sırasında BAĞKUT ve YARKUR ekipleri, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışması yaptı. Enkaz altında kalanların kurtarılması, sedye bağlama teknikleri, basit düğümler gibi konular uygulamalı olarak işlendi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasını sedyelere bağlanarak yatay ve dikey sistemle taşınmasını da öğrendi.

Afete hazır olmalıyız

Afetlere her zaman hazır olmak için eğitimlerin önemli olduğuna vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ülkemizin bulunduğu konum deprem ve benzeri afetlere karşı duyarlılığımızı daha çok artırıyor. Deprem başta olmak üzere olası bir afete her zaman hazır olmalıyız" dedi.

Çevirgen ve görev arkadaşları, İzmir depremindeki arama kurtarma ve yardım seferberliğindeki özverili çalışmalarından dolayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan teşekkür belgesi aldı. - İSTANBUL

Bağcılar'da BAĞKUT ve YARKUR'dan Arama Kurtarma eğitimi
Bağcılar'da BAĞKUT ve YARKUR'dan Arama Kurtarma eğitimi
Bağcılar'da BAĞKUT ve YARKUR'dan Arama Kurtarma eğitimi
Bağcılar'da BAĞKUT ve YARKUR'dan Arama Kurtarma eğitimi
Bağcılar'da BAĞKUT ve YARKUR'dan Arama Kurtarma eğitimi
Bağcılar'da BAĞKUT ve YARKUR'dan Arama Kurtarma eğitimi
Bağcılar'da BAĞKUT ve YARKUR'dan Arama Kurtarma eğitimi
Bağcılar'da BAĞKUT ve YARKUR'dan Arama Kurtarma eğitimi

Bağcılar Belediyesi, Arama Kurtarma, Bağcılar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da BAĞKUT ve YARKUR'dan 'Arama Kurtarma' eğitimi - Son Dakika


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