Bağcılar'da bir kişiye zorla maske takan ve kolonya döken kişiye ceza - Son Dakika
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Bağcılar'da bir kişiye zorla maske takan ve kolonya döken kişiye ceza

6 saat önce

Bağcılar'da yolda yürüyen bir kişiye zorla maske takıp başına kolonya döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli O.K.

Bağcılar'da bir kişiye zorla maske takan ve kolonya döken kişiye ceza, System.String[]

Bağcılar'da yolda yürüyen bir kişiye zorla maske takıp başına kolonya döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli O.K.'nin, 14 gün süre ile elektronik kelepçe takılarak yaşadığı konutu terk etmemesine ve 15 gün süreyle haftanın iki günü ikametine en yakın huzurevi ve yaşlı bakım merkezini ziyaret etmesine karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli O.K. savcılık ifadesinde, videodaki İ.Ö.'yü yaklaşık 2 yıldır tanıdığını ve aynı mahallede oturduklarını, sık sık karşılaştıklarında sohbet etmeleri dolayısıyla samimiyetlerinin geliştiğini söyledi.

İ.Ö.'yü gariban bir kişi olarak tanıdığını, sahip çıkmaya çalıştığını anlatan şüpheli O.K., şunları anlattı:

"Zaman zaman harçlık da vermekteyim. Lokantada yediği yemeklerin ücretini ödemekteyim. Berberde tıraş olduğunda yine ücretini ben ödemekteyim. Cep telefonuyla çekilen görüntüler bundan 20 gün öncesine aittir. O tarihte henüz ülkemizde koronavirüs tehlikesi yoktu, herhangi bir vakaya rastlanmamıştı. O gün İ.Ö. benim yanıma koşarak geldi, bana 'Ben korona oldum, 20 lira versene.' şeklinde sözler söyledi. Ben bu sözleri şaka mahiyetinde söylediğini anladım, karşılığında şaka mahiyetinde 'Maskeyi tak, kolonyayı da dök, git hemen evine.' şeklinde sözler söyledim."

Şüpheli O.K, bu esnada cep telefonununu yoldan geçen birine vererek görüntüyü çektirdiğini anlatarak, "Video yayınlandıktan sonra İ.Ö.'nün oğlu videoyu kaldırmamı istedi. Ben de videoyu sildim, bu durumu kendisine bildirdim. İ.Ö.'yü tehdit etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Şüphelinin avukatı ise "Karakolda müvekkille İ.Ö.'nün birlikte göründükleri başka video görüntülerini de sunduk. Aralarındaki dostluk bu görüntülerden anlaşılacaktır. Bu olayın bu kadar yayılmasına müştekinin oğlu sebep olmuştur." dedi.

Savcılığın "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiği şüpheli O.K. ise hakimlikteki ifadesinde, "Söz konusu şahıs bizim arkadaşımızdır. Böyle bir duruma girdiğim için çok üzgünüm. Sosyal medyada rezil olmuş durumdayım. Allah inşallah bir daha böyle bir durum yaşatmaz. Serbest bırakılmama karar verilmesini istiyorum." dedi.

Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin, mevcut delil durumu, suça konu olayın oluşumundaki özellikler, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgular, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Bilim Kurulu tavsiyeleri ile Sağlık Bakanlığınca alınan toplum sağlığının korunmasına ait tedbirleri dikkate alarak, "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan adli kontrol altına alınmasına hükmetti.

Hakimlik, bu kapsamda şüpheliye elektronik kelepçe takılarak 14 gün süre ile yaşadığı konutu terk etmemesine ve salgına yönelik önlemlerin kalkmasından sonra başlamak üzere 15 gün süreyle haftanın Salı ve Çarşamba günleri ikametine en yakın huzurevi ve yaşlı bakım merkezini ziyaret etmesine hükmetti.

Kararda, şüphelinin, adli kontrol tedbirlerine uymadığı takdirde tutuklama kararı verilebileceği belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:50 Kaynak: AA

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