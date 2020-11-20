Bağcılar'da fırınlarda gramaj ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika

Bağcılar Kaymakamlığı ve İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünce ilçedeki 122 fırında gramaj ve fiyat denetimi yapıldı.

Bağcılar Kaymakamlık binası önünde buluşan ekipler, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ve İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe öncülüğünde denetime çıktı. Ekipler, denetimlerde 200 gram ekmeği 1,5 liradan fazla fiyata satan ve ürünlerde etiket bulunmayan fırınlara cezai işlem uyguladı.

Merkez Mahallesi'nde iki fırını denetleyen Kaymakam Mustafa Eldivan, ilçedeki tüm fırınlarda bugün hem gramaj hem de etiket denetimleri yaptıklarını söyledi.

İstanbul genelinde 200 gram ekmeğin fiyatının 1,5 lira olarak belirlendiği hatırlatan Eldivan, şunları söyledi:

"Burada sadece Fırıncılar Odasının yetkisiyle fırınların fiyat koymaya yetkisi yok. Burada böyle bir yanılgı var, ilçemizde bu yanılgıyı düzeltiyoruz. Ekmeğin fiyatının 1,5 lira olması gerekiyor. Sadece Bağcılar'da değil İstanbul'un genelinde böyle bir fiyat değişikliği başlamış. Valimiz Ali Yerlikaya'nın talimatıyla bu denetimlere başladık. Ne vatandaşımız ne de esnafımız mağdur olsun istiyoruz. Devlet olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız."

İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe de, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Esnaf Odaları Birliğinin ayrı tarihlerde ekmek için belirlediği azami fiyat tarifesinin olduğunu anımsattı.

Bu tarifeler doğrultusunda ekmeğin kilogram fiyatının 7,5 liradan fazla olmaması gerektiğini dile getiren Menteşe, "200 gram ekmeğin 1,5, 250 gram ekmeğin 1,78 liradan fazla olmaması gerekiyor. Fakat gördük ki bazı yerlerde 200 ekmeğin 2 liraya, bazı yerlerde 250 gram ekmeğin 2 liraya satıldığını gördük. Fırıncılar Odasının tek başına fiyat belirme yetkisi yoktur. İl Ticaret Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Esnaf Odaları ve İstanbul Ticaret Odası, 5 ayrı kurum bu fiyat tarifesini birlikte belirliyor." dedi.

Menteşe, İstanbul'daki 2 bin 759 fırında ve pastanelerde geniş kapsamlı denetimlere başladıklarını, fiyat artışı yaptığı belirlenen esnafa minimum 10 bin, maksimum 500 bin lira idari para cezası uygulanacağını kaydetti.

Bağcılar'daki gramaj ve etiket denetimlerine devam edilecek.