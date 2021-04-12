Son dakika haberleri! Bağcılar'da Kovid-19 salgınına dikkati çekmek için "koronavirüs" kostümlü etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine salgının ciddiyetine dikkati çekmek amacıyla ilçede "koronavirüs" kostümlü bir etkinlik gerçekleştirildi.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da katıldığı etkinlikte, "koronavirüs" kostümü giyen kişiler, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak, kurallara uyanlara gül dağıttı, uymayanlara kırmızı kart gösterdi.

Lokman Çağırıcı, İstanbul'da vaka sayılarında yükselmenin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bunun bir an önce normal standartlara gelmesi en büyük arzumuz. Aslında hatalar kişileri bağlar ama bu, toplumu ilgilendiren bir olay. Bu sebeple kul hakkına da giriliyor. Kimse kimsenin kul hakkına girmesin, kurallara uyulsun. 'Maske, mesafe hijyen' diyoruz."