BAĞCILAR'DA OTOMOBİL TAVANINDA AKIL ALMAZ YOLCULUK - Son Dakika

BAĞCILAR'DA OTOMOBİL TAVANINDA AKIL ALMAZ YOLCULUK

Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR'da seyir halindeki otomobilin tavanında yolculuk yapan kişi görenleri hayrete düşürdü. Ölümüne yapılan yolculuk anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntüler, dün akşam saatlerinde Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2500. sokakta kaydedildi. Otomobille 2500. sokaktan ilerleyen bir grup önlerinde seyreden 34 DMP 898 plakalı otomobilin tavanında birisinin olduğunu fark etti. Görenleri hayrete düşüren tehlikeli yolculuk anlarını cep telefonu ile kaydeden kişiler otomobili Ordu Caddesi kesişimindeki kavşağa kadar takip etti. 34 DMP 898 plakalı otomobil kavşaktan çıktıktan sonra tekrar 2500. sokak istikametine giderek gözlerden kayboldu.