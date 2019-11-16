Bağdat'ta bombalı saldırı 4 ölü 20 yaralı
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Bağdat'ta bombalı saldırı 4 ölü 20 yaralıIrak, (DHA)- Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
Bağdat'ta bombalı saldırı 4 ölü 20 yaralı
Irak, (DHA)- Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Bağdat'ta Tahrir Meydanı girişinde göstericilerin yoğun olduğu alana park edilen bombalı aracın patlaması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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