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Bağdat'ta bombalı saldırı 4 ölü 20 yaralı

6 saat önce

Bağdat'ta bombalı saldırı 4 ölü 20 yaralıIrak, (DHA)- Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı düzenlendi.

Bağdat'ta bombalı saldırı 4 ölü 20 yaralı

Irak, (DHA)- Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bağdat'ta Tahrir Meydanı girişinde göstericilerin yoğun olduğu alana park edilen bombalı aracın patlaması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bağdat'ta bombalı saldırı 4 ölü 20 yaralı

Bağdat, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
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