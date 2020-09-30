Bağdat'tan, "Yabancı misyonları hedef alan Şii silahlı gruplarla ilgili diyalog" açıklaması - Son Dakika

Bağdat'tan, "Yabancı misyonları hedef alan Şii silahlı gruplarla ilgili diyalog" açıklaması

Irak yönetimi, ABD Büyükelçiliği ve diğer yabancı misyon temsilciliklerini hedef almakla suçlanan Şii radikal silahlı gruplarla diyalog kanalları açtıldığını duyurdu.

Bağdat'tan,

Irak yönetimi, ABD Büyükelçiliği ve diğer yabancı misyon temsilciliklerini hedef almakla suçlanan Şii radikal silahlı gruplarla diyalog kanalları açtıldığını duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat'ta yabancı misyon temsilciliklerinin hedef alınması konusuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

ABD Bağdat Büyükelçiliği ve diğer yabancı temsilciliklerin saldırılarla hedef alınmasını kabul etmediklerini ifade eden Hüseyin, "Yabancı misyonları hedef alan silahlı direniş gruplarıyla (Şii) diyalog kapısı açtık. Bu grupların bazıları siyasette de yer alıyorlar." dedi.

"ABD Büyükelçiliği kapanırsa, Irak dünyadan soyutlanır"

ABD Bağdat Büyükelçiliği ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerine bağlı temsilciliklerin kapanması iddialarını da değerlendiren Hüseyin, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin söz konusu misyonların korunması için gerekli adımların atılmasına önem verdiğini ve bunun için de gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Iraklı Bakan Hüseyin, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazıları, ABD Büyükelçiliğinin kapanmasının zafer olacağını düşünüyor ancak bu durum Irak'ın dünyadan soyutlanmasına neden olur ve zorluklarla mücadele eden hükümet ile halkı her türlü yardımdan mahrum bırakır. ABD yönetiminin Irak'tan çekilme kararını gözden geçirmesini diliyoruz çünkü bu doğru zamanda ve mekanda alınan bir karar olmadı. ABD'deki seçim atmosferini anlıyoruz ancak Irak'taki durum ABD'den farklıdır. Hükümet de, ABD'nin prensip olarak aldığı çekilme kararından üzgün bunun yanlış karar olduğunu da bildirdi."

Irak'ta koalisyon güçlerine bağlı hedeflere saldırıların sürmesi halinde bazı batılı ülkelerin Irak'tan çekilebileceğini ifade eden Hüseyin, bunun Bağdat'taki güvenlik, ekonomik ve siyasi durumu tehlikeye sokacağını dile getirdi.

Fuad Hüseyin, ABD ve İran'ın Irak'taki çekişmesiyle ilgili soruya ise, "ABD ve İran arasındaki sorunların çözülmesinden yanayız çünkü iki ülke arasında yaşanan gerginlik Irak'taki realitenin parçası haline geldi. İran'a ziyaretimizde de saldırıların (yabancı misyon temsilciliklerine) silahlı çatışmaya dönüşeceği endişemizi aktardık. Tahran da, Irak'ın istikrarı için çaba harcayacaklarını ve yabancı misyonların hedef alınmasında rollerinin olmadığını aktardı." yanıtı verdi.

Yeşil Bölge Komutanı değiştirildi

Başbakan Kazımi de, bu sabah Bağdat'ta 25 yabancı ülke Büyükelçisiyle görüşerek, söz konusu misyonların güvenliğinin sağlanması için mesajlar verdi. Hükümet Sözcüsü Ahmet Molla Talal da, dün yaptığı basın toplantısında Bağdat'taki yabancı misyonlara saldıranların bir kısımının tutuklandığını bildirerek, bunların kimin tarafından desteklendiği bilgisini ise paylaşmadı.

Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da, Şii silahlı gruplara yönelik yayınladığı mektupta, ABD güçlerinin Irak'tan askeri yollarla değil, diplomatik yollarla çıkarılmasını istedi. Sadr, daha önce de yabancı temsilcilikleri saldırılarla hedef alanların ortaya çıkarılması ve bunun için askeri ve güvenlik komitesinin kurulmasını istemişti. Kazımi de, Sadr'ın bu talebine olumlu yanıt vermişti.

Kazımi, 2 gün önce Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği ve diğer misyon temsilciliklerin korunması görevi bulunan Yeşil Bölge Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinde de değişiklik yaparak, buraya Tümgeneral Hamid Zuheyri'yi atadı. Zuheyri, 1980'lerde askeri eğitimini İngiltere'de almıştı.

ABD Bağdat Büyükelçiliği ve koalisyon güçlerine bağlı hedefler sık sık saldırılara maruz kalıyor. Bu saldırıların arkasında İran destekli Şii silahlı yapıların olduğunu iler sürülüyor.

Avrupa Birliği, Yabancı, Irak, Şii, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat'tan, 'Yabancı misyonları hedef alan Şii silahlı gruplarla ilgili diyalog' açıklaması - Son Dakika

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