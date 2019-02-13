Son Dakika Haberleri: Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

5 saat önce

Gaziantep Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplandı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı, System.String[]
Gaziantep Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Atatürk Toplantı Salonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Vali Gül, bağımlılığı kaynağından kesmeyle ilgili belediyelerle "Spor Şehri Gaziantep Projesi"ni başlattıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle 20 spor salonu, 13 yüzme havuzu ve 200 okulun bahçesinde basketbol ve voleybol sahası yapılmasına karar verildiğini kaydeden Gül, "Yine merkezdeki Kalyon Stadyumu'nun altında her zaman kullanılabilecek 8 ünitelik bir spor merkezi oluşturulmasının protokolleri imzalandı." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulların büyük bölümünde okul spor kulüpleri kurulduğunu ve kurulmaya devam ettiğini aktaran Vali Gül, bu kulüplerin malzeme ve benzeri ihtiyaçlarının Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları doğrultusunda Valilik tarafından temin edileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:43 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Güncel
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