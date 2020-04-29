Bağış yapmak için zabıtadan destek istedi - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki genelgesi uyarınca sokağa çıkma sınırlaması getirilen vatandaş, Milli Dayanışma Kampanyası'na, zabıtaların yardımıyla bağışta bulundu.

Gölçayır Mahallesi'nde ikamet eden Yakup Kılıç "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istedi.

Salgına yönelik önlemler nedeniyle sokağa çıkamayan Kılıç, Akşehir Belediyesinden, bağış yapabilmesi için yardım talebinde bulundu.

Akşehir Belediyesi zabıta memurları Yakup Kılıç'ın evine giderek, tutanakla aldıkları parayı onun adına bankaya yatırdı. Zabıta memurları, işlemlerin ardından aldıkları dekontu Yakup Kılıç'a teslim etti. Kılıç, zabıta memurlarına destekleri için teşekkür etti.