Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı
6 saat önce
Bahçelievler'de 7 katlı bir binanın çökmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:32 Kaynak: İHA
Bahçelievler'de 7 katlı bir binanın çökmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina saat 15.00 sıralarında çökmüştü. Boş olduğu öğrenilen binada incelemeler devam ederken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
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