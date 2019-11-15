Bahçelievler ve Geyikli kardeş oldu

Bahçelievler Belediyesi ve Çanakkale Geyikli Belediyesi kardeşlik protokolü imzaladı. Bahçelievler Belediyesi, Geyikli Belediyesi'ne kardeşliklerine istinaden ihtiyaçları doğrultusunda araç tahsis etti.

Çanakkale Geyikli Belediyesi'nin 2017 yılında Avcılar Belediyesi'yle imzaladığı kardeş belediye protokolü Avcılar Belediyesi'nin verdiği araçları iade istemesi üzerine protokol bozuldu. Protokolün bozulmasının ardından Geyikli Belediyesi'nin ihtiyacı olan araçlar Bahçelievler Belediyesi tarafından karşılandı. İki belediye arasında kardeş belediye protokolü imzaladı. Protokol kapsamında Bahçelievler Belediyesi kardeş belediyesi Geyikli'ye bir kamyon, bir otobüs, bir tane de ulaşım aracı tahsis etti.

BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİ

Bahçelievler Belediyesi olarak, "Bizden daha zor durumda olan küçük beldeler var zorluğun sebebi de biliyorsunuz kışın nüfusun az olması, Geyikli yazlık bir belde olduğu için yazın nüfus artıyor. Yazın artan nüfusa hizmet vermek zorlaşıyor, ihtiyaçlar artıyor. Biz Geyikli Belediye Başkanımız Mevlüt Oruçoğlu'yla ihtiyaçları konusunda görüştük, onlara destek olmak bizleri çok memnun etti" dedi.

Desteklerinden dolayı Bahçelievler Belediyesi'ne teşekkürlerini dile getiren Çanakkale Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Avcılar Belediyesi daha öncesinde belediyemize bir kepçe ve bir kamyon vermişti fakat benim Belediye Başkanlığımdan sonra araçları geri istediler. Geyikli yazlık bir belde yazın 35 bin nüfus oluyoruz. Bahçelievler Belediyesi bizlere, bir kamyon, bir otobüs ve bir ulaşım aracı bize abi belediyemiz olarak destekte bulundular. Bu yaklaşımından dolayı Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a çok teşekkür ediyoruz. Avcılar Belediyesi'nin araçlarımızı bizden alması bizi 7-8 tane araç sahibi etti. Hani derler ya kötü komşu insanı ev sahibi yapar diye biz de mal sahibi olduk" dedi.