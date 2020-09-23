Bahçeşehir Koleji'nden "Dijital Eğitim Merkezi" atağı - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji'nden "Dijital Eğitim Merkezi" atağı

Bahçeşehir Koleji, kurduğu "Dijital Eğitim Merkezi" ile yeni nesil eğitimin dinamiklerini yeniden tanımlıyor.

Bahçeşehir Koleji'nden

Bahçeşehir Koleji, kurduğu "Dijital Eğitim Merkezi" ile yeni nesil eğitimin dinamiklerini yeniden tanımlıyor.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, kurumun Türkiye genelindeki kampüslerinde pilot uygulama ile başlattığı Dijital Eğitim Merkezi, öğretmenlere yönelik teknolojik formasyon eğitimlerinin yanı sıra hibrit öğretmen kavramı, dijital içerik yaratımı, sosyal medya ve güvenlik gibi konu başlıklarında faaliyet gösterecek.

Bu merkezde öğretmenlere yönelik teknolojik formasyon eğitimlerinin yanı sıra, hibrit öğretmen kavramı, dijital içerik yaratımı, sosyal medya ve güvenlik gibi konu başlıklarında faaliyet gösterilecek. Merkez bünyesinde, derslerin konu içeriklerini hazırlayacak eğitim içerik üreticileri bulunacak. Video ve benzeri dijital içerikler geliştirilecek, var olanlar ise son teknoloji ile donatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin teknolojiyi kullanan, üreten bireyler olarak yetiştiğini belirterek, "Geleceğin liderlerini yetiştiren öğretmenler de bu nedenle sadece teknolojiye entegre değil, teknolojiyi kullanarak üretim ve proje yapabilecek donanıma sahip. Dijital eğitim merkezi tam olarak bunu karşılıyor. Çünkü bünyesinde eğitim teknolojilerini barındıran donanım, yazılım ve bunları içeriğe dönüştürebilecek, dijital ürün geliştiren ekipler yer alacak. 24 saat işleyecek olan merkezde öğretmenler öğrenecek, geliştirecek ve tasarlayacak. 3D yazıcılardan modüller çıkartacaklar, üretmeyi öğrenecekler. Çünkü öğretmen ne kadar çok hayal eder ve üretir ise öğrencilerin vizyonu o kadar gelişir." ifadelerini kullandı.

Dağ, öğretmenlerin eğitim sürecinin önemine vurgu yaparak, "Bahçeşehir Kolejine ilk kez adım atan her öğretmen bu merkezde 25 saat eğitim programı alacak ve bu öğrenme süreci hiç bitmeyecek. Kolej bünyesindeki her öğretmenimiz 'dijital eğitim lideri' olarak yoluna devam edecek. Öğretmenlerimiz hem öğrenmeye hem de öğretmeye hazır. Dijital eğitim merkezinde öğretmenlerimizin her biri 'hibrit öğretmen' olacak. Bahçeşehir Koleji olarak eğitim müfredatını buna göre zenginleştirme ve entegre etme çabamız hız kesmeden devam ediyor. Eğitim teknolojisini üretebilen, Metodbox ve SeeMeet gibi dijital eğitim programlarını Türkiye'ye kazandıran bir kurumuz. Amaçlarımızın başında vizyonu olan, inovatif gençler yetiştirmek var. Bu bizim en önemli ilkelerimizin başında geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

100'ün üzerinde yazılımcı, 16 eğitim içerik yöneticisi ve sahada 12 bin 500 kişilik bir eğitim orduları olduğunu kaydeden Özlem Dağ, şu bilgileri paylaştı:

"Yola çıkarken içerikten teknolojiye, eğitimin tüm alanlarında dijital dünyada fark yaratmayı hedefledik. Bahçeşehir Koleji tüm bu atılımlarımızla Türkiye'de dijital dönüşümün lokomotifi haline geldi. Dijital eğitim merkezimizde de vizyonumuz; "dijital pedagoji" ve "dijitalleşme" kavramlarını doğru bir şekilde ortaya koymak ve yerleştirmek olacak.

Dijital Eğitim Merkezi, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl, Ankara Balgat kampüsü ile İstanbul'da Avrupa yakasında 2, Anadolu yakasında 2 olmak üzere toplamda 6 ayrı okulda kurulacak. Bu merkezde Ar-Ge çalışmaları ile içeriğimiz genişleyecek. En son teknolojiler ile donatılmış yepyeni eğitim tasarımları öğretmenlerimizin ellerinden çıkacak. Öğrenciler de bu vizyon ile gelişecek."

Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, Türkiye, Atama, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bahçeşehir Koleji'nden 'Dijital Eğitim Merkezi' atağı - Son Dakika Ekonomi

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