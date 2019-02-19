Bahreyn'den "İran ve Irak'ta Eğitim Alan" Sanıklara Hapis Cezası
38 dakika önce
Bahreyn mahkemesi, İran ve Irak'ta askeri eğitim almakla suçlanan 6 sanıktan 3'ünü müebbet, diğerlerini ise 5 ve 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Bahreyn
mahkemesi, İran
ve Irak
'ta askeri eğitim almakla suçlanan 6 sanıktan 3'ünü müebbet, diğerlerini ise 5 ve 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Yüksek Ceza Mahkemesi, Bahreyn'de çeşitli suç eylemleri gerçekleştirmek için İran ve Irak'ta askeri eğitim aldığı suçlamasıyla yargılanan 6 sanık hakkında hapis cezası verdi.
Sanıklardan 3'ü müebbet (25 yıl), 2'si beşer, biri ise 7 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme ayrıca sanıklardan 5'inin vatandaşlığını düşürdü.
Kararların temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:14 Kaynak: AA
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