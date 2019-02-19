Son Dakika Haberleri: Bahreyn'den "İran ve Irak'ta Eğitim Alan" Sanıklara Hapis Cezası

Bahreyn'den "İran ve Irak'ta Eğitim Alan" Sanıklara Hapis Cezası

38 dakika önce

Bahreyn mahkemesi, İran ve Irak'ta askeri eğitim almakla suçlanan 6 sanıktan 3'ünü müebbet, diğerlerini ise 5 ve 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bahreyn'den
Bahreyn mahkemesi, İran ve Irak'ta askeri eğitim almakla suçlanan 6 sanıktan 3'ünü müebbet, diğerlerini ise 5 ve 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Yüksek Ceza Mahkemesi, Bahreyn'de çeşitli suç eylemleri gerçekleştirmek için İran ve Irak'ta askeri eğitim aldığı suçlamasıyla yargılanan 6 sanık hakkında hapis cezası verdi.

Sanıklardan 3'ü müebbet (25 yıl), 2'si beşer, biri ise 7 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme ayrıca sanıklardan 5'inin vatandaşlığını düşürdü.

Kararların temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:14 Kaynak: AA

Bahreyn, İran, Irak, Güncel
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