Bahşılı Belediyesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bahşılı Belediyesi meclisi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli vatandaşların bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını söyledi.

Bu harekatın Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğunu dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz."

Açıklamanın ardından Belediye Başkanı Tekin ve meclis üyeleri, asker selamı verdi.