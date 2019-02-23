Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ABD'li Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Bakan Akar ABD'li Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

42 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Pentagon'da bir araya geldi.

Bakan Akar ABD'li Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Pentagon'da bir araya geldi. ABD'ye ziyaret düzenleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pentagon'a gelişlerinde ABD Savunma Bakan vekili Patrick Shanahan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve diğer yetkililerce askeri törenle karşılandı. Resmi tören sonrası Akar programı kapsamında ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da bir araya geldi. İkili, görüşmede savunma işbirliği konuları, Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar, ABD tarafından YPG/PYD'ye verilen destekle ilgili Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik işbirliğinin önemine değinen Bakan Akar, Türkiye'nin PKK, YPG, PYD, DEAŞ ve FETÖ dahil tüm terör örgütleri ile mücadelesindeki kararlılığını vurguladı. İki Bakan, görüşmede, ülkeleri arasında köklü geçmişe sahip stratejik ortaklığın ve Afganistan, Kosova, Irak ve NATO'nun Deniz Faaliyetleri dahil olmak üzere NATO ittifakı içerisinde devam eden işbirliğinin önemini yineledi" denildi

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:21 Kaynak: İHA

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