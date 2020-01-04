Bakan Akar'dan "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Akar'dan "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" mesajı Açıklaması

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış'ta ağır kış şartlarında şehadet mertebesine ulaşan on binlerce Mehmetçik ile Karadeniz'de batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinin personelini andı.

Bakan Akar'dan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış'ta ağır kış şartlarında şehadet mertebesine ulaşan on binlerce Mehmetçik ile Karadeniz'de batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinin personelini andı.

Bakan Akar, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tarihte ve toplumsal hafızada derin izler bırakarak, hüzünlü bir destana vesile olan Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı olduğunu hatırlatan Akar, şehitleri minnet ve şükranla andı.

Mehmetçiklerin, vatan, millet ve bayrak uğruna çıktıkları yolda Allahüekber Dağları'nda şehadet mertebesine ulaştığını bildiren Akar, şunları kaydetti:

"Ağır kış şartlarında şehadet mertebesine ulaşan on binlerce Mehmetçiğimizin yanı sıra onlara kışlık giysi, erzak ve mühimmat yetiştirmek için yola çıkan ve Karadeniz'de batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerimizin fedakar personeli de Sarıkamış'ın Deniz Şehitleri olarak tarihimizdeki mümtaz yerlerini almıştır.

Şanlı tarihimiz boyunca ordu millet kültürüyle yoğrulan ve şehadete ulaşmayı onur kabul eden asil milletimiz, şehitlerimizin kahramanlık ve fedakarlıklarını nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlayacak, aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır."

"Tek millet, iki devlet" ilkesi

Akar, Nargin Adası'nda zorunlu ikamete tabi tutulan Mehmetçiklere, "tek millet, iki devlet" ilkesiyle yardımlarda bulunan Azerbaycan halkını da minnet ve şükranla andığını belirtti.

Bakan Akar, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bizler de bugün, milli ve manevi değerlerimiz uğruna Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve Milli Mücadele'de olduğu gibi her türlü fedakarlığı gösteren atalarımızdan aldığımız ilhamla başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD- YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere canlarını bayraklaşan vatan toprakları uğruna feda eden bütün aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker sivil tüm mensuplarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Mithat Paşa, Karadeniz, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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