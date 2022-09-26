Bakan Akar: TSK'ya dil uzatanları kabul etmemiz mümkün değil

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin saygın ve seçkin konumu uluslararası dahil her platformda artarken, bu duruma dil uzatanlar var. Kimin tarafındalar, neyin tarafındalar gerçekten meçhul. Devlete, millete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzatanları bizim kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Bakan Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

'2015'TEN BUGÜNE 36 BİN 143 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Savunma ve güvenlik kapsamındaki konuların ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti. Mehmetçiğin şu ana kadar kendine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Akar, "Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" dedi.Terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen büyük bir başarıyla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Tek amacımız hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Bunun için terörle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Terörle mücadelede başlayan yeni dönemde, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 36 bin 143 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl ise ocak ayından itibaren Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 2 bin 874 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.'HER YER MEHMETÇİK TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINDI'Pençe Kilit Operasyonu'nun da büyük bir başarıyla sürdüğünü ifade eden Akar, "Pençe Kilit Operasyonu kapsamında 397 terörist etkisiz hale getirildi. Bütün mağaralar, sığınaklar, barınaklar, sözde karargahlar her taraf tek tek kontrol edilmeye devam ediliyor. Çok katlı, tahkimli mağaralar dahil her yer Mehmetçik tarafından kontrol altına alındı, alınıyor" diye konuştu. Bakan Akar ayrıca, operasyonda terör örgütü tarafından kullanılan çok sayıda silah, araç, gereç ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.'İLERİ GERİ, BOŞ BOŞ KONUŞANLAR VAR'Son zamanlarda yazılı ve sözlü basında Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatanların olduğunu ifade ederek, Mehmetçiğe yönelik birtakım söylemlere tepki gösteren Akar, şunları kaydetti: "İleri geri, boş boş konuşanlar, ordubozanlar var. Silahlı Kuvvetlerimiz şu anda çok şükür büyük bir övünç ve güvenle, yüksek bir moral ve motivasyonla yurt içinde ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen büyük başarıyla yerine getiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saygın ve seçkin konumu uluslararası dahil her platformda artarken bu duruma dil uzatanlar var. Kimin tarafındalar, neyin tarafındalar gerçekten meçhul. Devlete, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatanları bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçiyor. Bunun görülmemesi büyük bir körlüktür. O kişilerin gözlerini açıp Mehmetçiğin ne yaptığını görmeleri ve ordubozanlık yapmamaları, 85 milyonun hakkını, hukukunu, güvenliğini sağlamak için gece-gündüz, yaz-kış demeden görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine saygı duymaları lazım. Milli olanların, bu vatanın evlatlarının saygı duyması, Silahlı Kuvvetlerinin ne yaptığını görmeleri lazım."

Bakan Akar, Türkiye'nin tarihi, coğrafyası, genç nüfusu ve ordusu ile büyük ve güçlü bir devlet olduğunu belirterek, "Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, 85 milyonun, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Herkes bunu bilsin" dedi.

Görüntü dökümü:

- Bakan Akar, komutanlar ve bakan yardımcıları

- Bakan Akar'ın konuşması

- Genel ve detay

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