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Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden yılın son günü yoğun mesai - Son Dakika

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden yılın son günü yoğun mesai

01.01.2022 21:24

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile yılın son gününde Foça Deniz Üs Komutanlığı, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek yıllık değerlendirme...

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile yılın son gününde Foça Deniz Üs Komutanlığı, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek yıllık değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi, personelle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile yılın son gününü yoğun mesaiyle geçirdi. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda bahriyelilerle Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 'havacılarla' son olarak da Şanlıurfa'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde 'karacılarla' bir araya gelerek hem faaliyetlere ilişkin yıllık değerlendirme toplantısı yaptı hem de Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Bakan Akar ve Komutanlar, aralıksız devam eden temasları sırasında 'Güney' isimli Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının görev uçuşuna da katılarak kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin havadan inceleme ve denetlemelerde bulundu.

GÖREV UÇUŞU SIRASINDA TELSİZLE YENİ YILLARINI KUTLADI

'Türkiye'nin göklerdeki gözü' olarak nitelendiren 'HİK' uçağıyla yapılan görev uçuşunda Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile 3 saat boyunca toplam 1700 kilometre uçtu. Bakan Akar, görev uçuşu sırasında Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin komutanları, havadaki uçakların pilotları ile bazı kara unsurlarıyla da telsizle görüşerek bilgi aldı, yeni yıllarını kutladı. İlk olarak orta Akdeniz'de görevli 'TCG Gökçeada' ve 'TCG Gökova', daha sonra Doğu Akdeniz'deki 'TCG Gelibolu' ardından ise Mersin açıklarında görevli yerli ve milli imkanlarla üretilen 'TCG Kınalıada' ile telsizle görüşen Akar, Kıbrıs semalarındayken Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile ardından da Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile birer telsiz görüşmesi gerçekleştirdi.

TERÖRLE MÜCADELE GÖREVİNE GİDEN 'PARS'LARLA GÖRÜŞTÜ

Telsiz görüşmelerinde, başarılı faaliyetlerinden dolayı tüm personeli tebrik eden Bakan Akar, Bundan sonra da hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Sizlere güveniyoruz, sizlerle övünüyoruz. Sorumluluklarınız büyük. Bunları büyük başarıyla yerine getirdiniz bundan sonra da aynı kahramanlık ve fedakarlıkla yerine getireceğinize inanıyoruz dedi.

Bakan Akar, telsizle ayrıca terörle mücadele harekatı kapsamında göreve giden 181'inci Filo Komutanlığı'na ait 'Pars kolları' ile de telsiz görüşmesi gerçekleştirdi. F-16'ların pilotlarına görevlerinde başarı dileyen Akar, Büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar yaptınız, terörle mücadeleye çok önemli katkılar sağladığınız, bundan dolayı hepinizi kutluyorum. Bundan sonra da başarılarınızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Emniyetli uçuşlar diliyor, sağ salim dönmenizi bekliyorum. Allah'a emanet olun diye konuştu.

ERDOĞAN MEHMETÇİĞİN YENİ YILINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da HİK'te bulunan Milli Savunma Bakanı Akar ile telsiz-telefon görüşmesi yaparak Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap etti. Personeli başarılarından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Bakan Akar, görev uçuşu sırasında bir süre 'Güney'in kokpitine de geçti. Uçağın faaliyetlerine ilişkin ilgi alan Akar, bir süre Doğu Akdeniz semalarında pilot koltuğunda uçtu. Akar, gittiği birliklerde yıllık değerlendirme toplantılarının ardından Mehmetçiğe de hitap etti.

BAHREYİLELİRLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda 'Mavi Vatan'ın en büyük koruyucusu' olarak nitelendirilen 'TCG Bayraktar'da bahriyelilerle bir araya geldi. Aralarında amfibi deniz piyadelerinin de bulunduğu personelin yeni yılını kutlayan, savunma ve güvenlik konularına değinen Akar, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinin hem yurt içi hem sınırların ötesinde büyük bir kahramanlıkla kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Önemli bir dönemden geçildiğini, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bölgesindeki kritik gelişmeleri yakından takip ettiğini, gerekli tedbirleri aldığını dile getiren Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşananlara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

'SORUNLARIN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜMÜNDEN YANAYIZ'

Yunanistan ile yaşanan sorunları hatırlatan Akar, Biz sorunlarımızın görüşmeler, diyalog yoluyla uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz diye konuştu. Bu manada başlatılan istişari görüşmeleri, NATO bünyesindeki görüşmeleri hatırlatan Bakan Akar, güven artırıcı önlemler çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan 4'üncü toplantı için Yunan yetkilileri davet ettiklerini söyledi. Türkiye'nin kimseye tehdit olmadığını, sorunların görüşmeler yoluyla çözümünden yana olduğunu yineleyen Akar, Türkiye, dost ve müttefikleri için güvenilir, etkin ve güçlü bir müttefiktir dedi.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden yılın son günü yoğun mesai
Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden yılın son günü yoğun mesai
Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden yılın son günü yoğun mesai

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hulusi Akar, Milli, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden yılın son günü yoğun mesai - Son Dakika


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