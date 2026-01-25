Bakan Bak: Türkiye Gençlere Yatırım Yapıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin gençlere büyük yatırım yaptığını söyledi.

Tepebaşı ilçesinde yer alan Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Yunus Emre Spor Salonu'nun açılış törenine katılan Bak, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'i bir spor kenti olarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden geldiğini belirten Bak, 40'a yakın UEFA standartlarında stadyumla, spor salonları ve yüzme havuzlarıyla Türkiye'de büyük spor tesisi yatırımları yapıldığını dile getirdi.

Bakan Bak, güzel bir salonu Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir'e kazandırdıklarını belirterek, "Gerçekten güzel bir atmosfer, butik bir yer. İnşallah bu tesislerden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıkacak. Dolayısıyla sporu bir yaşam tarzı haline getirmek çok önemli. O yüzden bu güzel tesisi doldurun. Bu tesisleri sizlerin cıvıltıları, coşkuları, kazanma sevinçleri, alkışları ve başarılarıyla dolduracağız. Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerdeki üniversite liglerinin halk nezdinde önem taşıdığını aktaran Bak, "Biz de Spor Dostu Kampüs Projesi ile YÖK'le beraber yaptığımız projeyle üniversitelerde sporun yaygınlaşmasını, çok daha fazla gencimizin spor yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında velilere seslenen Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız tesislere lütfen çocuklarınızı getirin. Türkiye'de 1000'e yakın, yarı olimpik ve olimpik olmak üzere yüzme havuzu yapıldı. Bu yüzme havuzlarında son 6 yılda 12 milyon insanımıza, gencimize, çocuğumuza yüzme öğrettik. İşte bunların hepsi, spora yapılan yatırımlar. Sporun tabana yayılmasıyla ilgili yatırımlar."

Obeziteye dikkati çeken Bakan Bak, "Gençlerimizin ve öğrencilerin fast food gibi gıdalarla beslenmesi sonucunda bir hareketsizlikten dolayı obezite sorunumuz var, kilo sorunumuz var. İşte bu, çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Bunu yenmek için spor yapacağız. Herkesi spora davet ediyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun birleştirici, iyileştirici ve toplumsal dayanışmayı artırıcı gücüne vurgu yaparak, "Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Milli takımlarımızı desteklemeye davet ediyoruz. Çağımızda dijital bağımlılık başta olmak üzere uyuşturucu, içki gibi kötü alışkanlıklar, kumar, sanal kumar başta olmak üzere bu kötü alışkanlıklarla mücadelede spor, en etkin araç." şeklinde görüş belirtti.

"İnşallah A Milli Takımımız Dünya Kupası'na gidecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehirspor'a başarılar dileyerek, "Burası kırmızı şimşeklerin şehri. Eskişehirspor'a da başarılar diliyoruz. İnşallah tekrar Süper Lig'e doğru adım adım gelecek. Onları da tebrik ediyoruz. 2025 yılında hep beraber izledik. '12 Dev Adam' Avrupa'da final oynadı, ikinci oldu. İnşallah yeni dev adamlar da bu salonlarda yetişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bak, voleybol, halter ve tekvando branşlarında önemli başarılar elde edildiğini belirterek "İnşallah A Milli Takımımız da mart ayında oynayacağı maçlarda önce Romanya'yı yenecek, ardından da Slovakya-Kosova galibini yenerek Dünya Kupası'na gidecek. Hep beraber bu coşkuyu yaşayacağız." dedi.

Eskişehir'de 70 bine yakın öğrenci bulunduğunu anlatan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada bizim öğrencilerimizin barınmasını sağladığımız yurtlarımız var. İnşallah bu yıl 3 bin kişilik bir yurdun da temelini atıp başlayacağız. Eskişehir'e hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Türkiye, dünyada eşi benzeri olmayan, gençlere yatırım yapan bir ülke. 1 milyon yatak kapasitesiyle Kredi ve Yurtlar Kurumumuzda üniversitede okuyan gençlerimize barınma imkanı sağlıyoruz. Sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz. Dünyada bunu yapan başka bir ülke yok. Dolayısıyla çocuklarımızın daha iyi şartlarda barınması için yatırımlara devam ediyoruz."

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ise kentin önemli üniversitelere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Kültür, eğitim ve gençlik şehri olduğu gibi ruhu sporla yoğrulmuş bir şehirdir. Eskişehir denilince akla gelen ilk gurur nişanesi, şüphesiz Eskişehirspor'dur." dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da sporun yalnızca bir müsabaka alanı olmadığının altını çizdi.

Sporun aynı zamanda disiplinin, azmin, birlikte başarma kültürünün ve güçlü toplum inşasının temel unsuru olduğunu vurgulayan Gürcan, "İşte bu nedenle, bugün açılışını yaptığımız bu salon sadece bir bina değil, gençlerimizin karakterlerinin şekilleneceği, özgüvenle büyüyeceği bir yaşam alanıdır." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise üniversite olarak öğrenimlerini akademik bilgiyle sınırlandırmadıklarını, aynı zamanda öğrencilerin fiziksel, sosyal ve sportif gelişimlerine de önem verdiklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından dua edilerek tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Bak, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Rektör Adıgüzel ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın katılımıyla çocuklarla basketbol maçı yaptı. Bak, ayrıca kız öğrencilerle de voleybol oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılışın ardından aynı yerde Gençlik Buluşması programına katıldı.

Bak, kentte ziyaretler gerçekleştirdi

Bakan Bak, kentteki programları kapsamında Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Bak, burada Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ve diğer ilgililerce karşılandı.

Bakan Bak, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp Vali Yılmaz'la makamında görüştü.

Bak, akabinde beraberindekilerle partisinin il başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Albayrak, Bakan Bak'a hediye takdim etti.