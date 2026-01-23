Bakan Bayraktar, Manisa\'da TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kura Çekim Töreni\'nde konuştu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin, "Biz hemen her vatandaşımızı inşallah ev sahibi yapana kadar bu mücadeleye, bu çalışmaya, bu gayrete devam edeceğiz." dedi.

Bakan Bayraktar, Manisa'daki programı kapsamında Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, Vali Vahdettin Özkan'la makamında görüştü, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bayraktar, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Manisa TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Bayraktar, AK Parti hükümetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda devrim denebilecek çok önemli projelere imza attığını söyledi.

TOKİ'nin Türkiye'de sessizce çok büyük bir devrime imza attığını belirten Bayraktar, "455 bin deprem konutunu işte 3 yıldan kısa bir zaman içerisinde, 2 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim ettiler. 23 yıla baktığınızda 1 milyon 750 binin üzerinde konut Türkiye'de inşa edildi. Bütün dünyada gıptayla takip edilen çok önemli bir kurumumuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin son 23 yılda şehirleşmede ve birçok alanda önemli devrimsel adımlar attığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bunların olmasında en önemli güç, en önemli mesele siyasi irade. Güçlü bir yönetim anlayışı, kararlı bir duruş, inançlı bir ekip ve 7-24 vatandaşını, milletini düşünen bir liderin etrafında oluşmuş AK Parti kadroları. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yeni vizyon Türkiye Yüzyılı. İnşallah bu yüzyılı, Türk yüzyılı yapacak çok önemli bir proje, çok önemli bir vizyon. Bunun içerisinde her alanda farklı konular var. Bu 500 bin konut konusu da işte Türkiye Yüzyılı vizyonunun eserlerinden bir tanesi. Biz hemen her vatandaşımızı inşallah ev sahibi yapana kadar bu mücadeleye, bu çalışmaya, bu gayrete devam edeceğiz. Bu proje çok büyük bir teveccüh gördü milletimizden. Yaklaşık 8 milyonun üzerinde başvuru oldu. Bunun şartları sağlayan herhalde 5-6 milyon civarında bir başvuru var ve yine şimdi 500 bin konut sahiplerini inşallah bulacak. 120 bin civarında kura çekimi yapıldı. Bugün burada Kastamonu ve bir ilimizde daha var. Manisa'da yaklaşık 7 bin 500 konut, sahipleriyle bu kura çekimde bir anlamda buluşacak."

Bayraktar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belli kriterler ortaya koyduğunu, özellikle şehit ve gazi aileleri, engelliler, emekliler ve "ilk kez ev sahibi olacak" gençler olmak üzere belli kesimleri önceliklendirme suretiyle hak sahipliği işlemini gerçekleştireceklerini aktardı.

"Enerjide dışa bağımlılığı bitirme vizyonumuz var"

Bakan Bayraktar, 2002'de Türkiye'de sadece 5 şehirde doğal gaz olduğunu belirterek, "Türkiye'de doğal gazın gitmediği hiçbir hane kalmayacak" hedefiyle 81 ile doğal gaz götürdüklerini, 960'ın üzerinde yerleşim yerinde doğal gaz olduğunu kaydetti.

Yer altına 23 yılda yaklaşık 240 bin kilometre boru döşediklerini ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Dedik ki 'Biz bu doğal gazı hep ithal ediyoruz, şu doğal gazı bir kendimiz arayalım, kendi doğalgazımızı bulalım.' Bu yolda büyük bir inançla yola çıktık. Kendi gemilerimizle doğal gaz aramaya başladık ve 2020 yılında, tam pandeminin ortasında biz Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Karadan 170 kilometre mesafede deniz derinliğinin 2 kilometre olduğu bir yerde o doğal gazı bulduk, çıkardık ve onu karaya taşıdık. Şu anda 4 milyon hanede, evde kendi doğal gazımızı kullanır hale geldik. İnşallah bu 4 milyon hane bu sene 2026'da 8 milyona, yani 2 katına çıkacak. 2028'e geldiğimizde 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını biz kendimiz karşılar hale geleceğiz. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonunda Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma vizyonu var. Enerjide mutlaka dışa bağımlılığı bitirme vizyonumuz var."

Bayraktar, Türkiye'de petrol çalışmalarına da değinerek, Gabar'da 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptıklarını, orada günde 80 bin varil Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretir hale geldiklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver de Türkiye'nin terör, dış düşmanlar, doğal afetler, salgın, yangın gibi pek çok sıkıntı yaşadığını, sıkıntılara karşı parayla halledilemeyecek, inançla ve iradeyle halledilebilecek örnek mücadeleleri ortaya koyduğunu anlattı.

Ülke olarak büyük başarılar elde edildiğini belirten Suver, "Bu başarının baş mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Konuşmaların ardından Bayraktar ve protokol üyeleri, butona basarak kurayı başlattı.

Törende, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Tamer Akkal ve TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu da birer konuşma yaptı.