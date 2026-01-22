Bakan Bolat İl Divan Toplantısında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Bakan Bolat İl Divan Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Bakan Bolat İl Divan Toplantısında Açıklamalarda Bulundu
22.01.2026 22:09
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomik büyümenin devam ettiğini ve halkın iktidarını vurguladı.

BAKAN BOLAT, GENİŞLETİLMİŞ İL DİVAN TOPLANTISINA KATILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kentteki son program olarak partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda salonu dolduran partililere seslenen Bakan Bolat, Türkiye'de önceden kendini dukalık zanneden, seçilmeyip sahne arkasında vesayet uygulayan, halkın oylarının bir önemi olmadığı inancına sahip bir azınlık kitlenin halkın çoğunluğuna dayatma yaptığı bir düzen olduğunu belirtti. Bütün bu vesayetler kırıldığını aktaran Bakan Bolat, "Bunların hepsi sona erdirildi. Halkın iktidarı bu ülkeyi yönetmektedir. Halkımızın bizi eleştirdiği, bize tenkit ettiği, ikaz ettiği her noktayı biz başımızın tacı yaptık, baş üstüne dedik. Yolsuzluklarla mücadele edildi. Kaynaklar ekonomik büyümeye, ülkeye yapılan yatırımlara, vatandaşlarımıza yapılan hizmetlere harcandı. Kişi başına milli gelir üretimi 3 bin 608 dolarla devraldık, 17 bin 880'e yükselttik. Mal ihracatını 30 milyar 36 milyar dolarla devraldık, 274,5 milyar dolarla geçen yıl rekor kırdık. Hizmet ihracatını 14 milyar dolarla devraldık, 122 milyar dolarla geçen yıl rekor kırdık. Toplam ihracatı 400 milyar dolar sınırına dayandırdık. 396 milyar dolara geçen yıl yükselttik. 19,5 milyon istihdam vardı, nüfusumuz 63 milyondu. Şimdi nüfusumuz 86 milyon ve 33 milyon istihdam sınırına ulaştık. Öğrenci bursları, öğrenci kredileri, efendim okul sayıları, derslikler 60-70 kişilik sınıflardan 20-25 kişilik sınıflara geldi. 76 üniversiteden 209 üniversiteye yükselttik. Her biri modern kampüslerde. Bilgi merkezleri, kültür merkezleri, sağlık merkezleri kuruldu. Aile hekimliği müessesesi getirildi. Eskiden imrenirdik. Almanya'da aile doktoru varmış derdi gurbetçiler. Biz de o nasıl bir şey derdik. Aile hekimleri var şu anda. ve acil tıp hekimliği müessesesi kuruldu" diye konuştu.

'EKONOMİK BÜYÜMEMİZ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin çevresinde savaşlar olmasına rağmen ekonominin büyüdüğüne dikkat çeken Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Kuzeyimizde savaş, güneyimizde savaş, doğumuzda savaş, dünya ekonomisi durgun, dünya ticaretinin temellerinde sarsıntılar var. Bütün bunlara rağmen ekonomik büyümemiz devam ediyor. 22 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdük. 2025 yılında yüzde 3,7 ilk 9 ayda büyüdük. Ekonomimiz büyümeye devam ediyor. İşsizlik oranımız yüzde 8,6 ile kapandı geçen sene. Bu şu demektir; 31 aydır işsizlik oranı tek hanede ve enflasyonu yüzde 76'lardan 19 ayda yüzde 30,89'a düşürdük. Gıda enflasyonunda yüzde 28'e düşürdük geçen yıl itibariyle. İnşallah enflasyonun hayat pahalılığıyla mücadelede bu yıl çok önemli kritik bir dönemeç. Yüzde 20'li rakamların en dibine kadar bunu indirmeye kararlıyız. Büyümeden taviz vermeden, istihdam artışından taviz vermeden insanlarımızın iş bulma fırsatlarını artırarak ve döviz piyasalarını dengeledik, döviz ihtiyaçlarımızı dengeledik. İthalatta döviz sorunu yaşamıyoruz. Mali piyasalar, para piyasaları, döviz piyasaları dengede. İstihdam piyasası canlı, büyüme trendi devam ediyor. Enflasyon düştükçe faizler de düşüyor ve ekonomi büyümemiz hızlanacak. Piyasalardaki canlılık daha da artacak Allah'ın izniyle ve bu arada hızlı trenler, altyapı yatırımları, enerji yatırımları, ulaştırma yatırımları da devam ediyor."

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN-Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.