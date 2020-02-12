Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın ardından dün geldiği Arnavutluk'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Tiran'da bugünkü temasları kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile görüşmüştü. Bakan Çavuşoğlu Cakaj ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü. Çavuşoğlu'nun, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama ile çalışma yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.

(İHA)