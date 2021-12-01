Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşme gerçekleştirdi.

(İHA)