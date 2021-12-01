Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
01.12.2021 21:28
Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşme gerçekleştirdi.
(İHA)
Son Dakika 18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız 17:37 Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız 15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor 14:51 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 12:29 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi