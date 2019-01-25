Bakan Çavuşoğlu: "Rumlar Hiçbir Şeyi Türkler ile Paylaşmak İstemiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rumlar hiçbir şeyi Türkler ile paylaşmak istemiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rumlar hiçbir şeyi Türkler ile paylaşmak istemiyor. Devleti, ekonomiyi, gücü, hatta hastaneleri bile" dedi.



KKTC'ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu canlı yayında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Daha önceki programında, "Kıbrıs sorunu kimsenin ideolojisine kurban edilemez" yönündeki söylemine açıklık getiren Çavuşoğlu, "Tüm samimi gayretlerimize rağmen maalesef Rum tarafı gücü yönetimi, ekonomiyi paylaşmak istemediği için bunu da ikili temaslarımızda açıkça söyledikleri için ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri de bunu gördüğü için Crans Montana başarısızlıkla sonlanmıştır" dedi.



"Rumlar hiçbir şeyi Türk'ler ile paylaşmak istemiyor"



Crans Montana görüşmelerinde diyalog için çok çaba sarf etiklerini öte yandan Rum tarafından olumlu bir geri dönüş alamadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu da gösteriyor ki Rumlar hiçbir şeyi Türkler ile paylaşmak istemiyor. devleti, ekonomiyi, gücü, hatta hastaneleri bile" şeklinde konuştu.



"Kıbrıs davasını seçim malzemesi yapmak doğru değil"



Önceki müzakerelerin olumsuz bitmesi sonucu yeni müzakerelerin bazı noktaların netleştikten sonra başlatılması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, yaklaşık 1 buçuk yıl sonra KKTC'de gerçekleştirilecek seçimlerinde siyasilerin söylemlerine yansıdığını belirtti. Farklı düşüncelerin oluşmasına karşın Türkiye'nin tüm seçenekleri masaya koyma taraftarı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Seçim atmosferinde bunlar olabilir ama Kıbrıs davasını seçim malzemesi yapmanın doğru olmadığını söylemeye çalışıyoruz" dedi.



KKTC'de Türkiye ile olan bağların kopmasını isteyen bazı grupların sosyal medyada algı yönetimi yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin kopmasını isteyen, burada adeta Rum tarafına teslim olalım anlayışı içinde olan bir zihniyet var" şeklinde konuştu.



"Tüm seçenekler oturulur konuşulur"



Rum tarafının iki devlet anlayışına daha yakın olduğu yönündeki açıklamalara değinen Çavuşoğlu, "Tüm seçenekler oturulur konuşulur. İki devlet de bir çözümdür, federasyon da öyle, konfederasyon da öyle, gevşek federasyon da" ifadelerini kullandı.



Rum tarafının çözümden sürekli geri adım atması konusunda da yorumda bulunan Çavuşoğlu, "Eğer yanaşmıyorsa müzakereye, hiç bir şeyi paylaşmak istemiyorsa o zaman biz de hamlelerimizle gereğini yapmamız lazım, beraber yapmamız lazım" dedi. - LEFKOŞA

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