Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: "14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik" - Son Dakika
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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: "14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik"

15.03.2022 12:49
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: "14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik"

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan Türklerin tahliyesine ilişkin, "14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik. 300-350 civarında vatandaşımız olduğunu biliyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan Türklerin tahliyesine ilişkin, "14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik. 300-350 civarında vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Bu rakam günlük değişebiliyor. Mariupol'da 100'den fazla vatandaşımızın olduğunu biliyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diaspora Bakanı Kandia Camara ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Bakan Camara ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, konuk bakan ile birçok konuyu görüştüklerini kaydederek, "Kendilerini Antalya Diplomasi Forumu'nda da ağırlamıştık. İkili ilişkilerimizi değerlendirdik. Fildişi Sahili bizim için çok büyük bir ortak, Afrika'nın ilk 10 ekonomisinden biri. Bugün pek çok konuyu ele aldık. Terör ile mücadelede tüm Afrika ülkelerine destek veriyoruz. Eğitim alanında birçok Fildişi sahilinden öğrenciye burslar veriyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Fildişi Sahili'nde Türk yatırımlarını arttırmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Firmalarımızı teşrif etmek istiyoruz. Camara, İstanbul'da iş insanlarımız ile görüşecekler. Karma Ekonomi Komisyonu'nun ilk toplantısını da yapmamız gerekiyor, bizim tarafımızda Bakanımız Murat Kurum var. Bu Karma Ekonomi Komisyonu Toplantısının yapılması konusunda mutabıkız. Bölgesel konuları da ele aldık. Uluslararası platformlarda da yakın iş birliğimiz var. Gelecek hafta Pakistan'da toplantı gerçekleştireceğiz" dedi.

"14 BİN 800'DEN FAZLA VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK"

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliye edilmesine ilişkin gelen soruya, "14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik. 300-350 civarında vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Bu rakam günlük değişebiliyor. Mariupol'da 100'den fazla vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Orası ile iletişimimiz çok sağlam değil. Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı bize bilgileri aktardı. Buradaki vatandaşlarımızın tahliyesi ve Mariupol'daki diğer sivillerin tahliyesi konusunda 10 Mart'ta Antalya'daki görüşmede de gündeme getirmiştik ve iki tarafın yardımını istedik. Dün telefon ile sadece insani koridorun açılması için değil 10 Mart'taki yüz yüze görüşmenin takibini de her iki bakan ile yaptık. Vatandaşlarımızın bugün yine bazı şehirlerden tahliyesi için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Lviv'den 2 otobüsün kalkmasını bekliyoruz, biri Kırım Tatar Türklerini taşıyacak. Odesa'dan 1 otobüsün kalkmasını bekliyoruz. Diğer taraftan, Ahıska Türkleri ve diğer soydaşlarımıza da elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Lavrov beni gece yarısı aradı, Mariupol'dan tahliyeler konusunda şartlar yavaş yavaş oluşuyor. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımızın camide yiyecek-içecek sıkıntısı olmadığını da öğrendik" yanıtını verdi.

(Mevlüt İşli/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: '14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: "14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik" - Son Dakika
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