Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bazı Avrupa ülkeleri ve OECD üyelerinde yeni bir uygulama var. Bunlardan bir tanesi de üç aşamalı kum havuzu modeli. Kum havuzu aslında etrafa döküp saçmadan kafanızdakini hayata geçirebileceğiniz bir deneme alanı. Elektrikte özellikle gelen birçok teknoloji de bu tip bir uygulamaya veya bunun Türkiye modeline ihtiyacımız olabilir" dedi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) ortaklığında 4'üncüsü düzenlenen "Enerjide Ar-Ge Çalıştayı", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımı ile Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleştirildi. Çalıştayda elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin Ar-Ge projelerine yönelik öncelik ve ihtiyaçlarının, üniversite ve araştırmacıların sektöre yönelik projeleri ve ilgili kurumların Ar-Ge destekleri katılımcılar ile paylaşıldı. Çalıştayda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iş hayatına Ar-Ge mühendisi olarak başladığını hatırlatarak, inovasyon konularıyla ilgili farkındalık oluşturan her türlü etkinlikte olmaya gayret ettiğini söyledi. Dönmez, iki gün boyunca sürecek enerjide Ar-Ge çalıştayı hakkında, "Sektör temsilcilerimiz, akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız, bakanlıktan arkadaşlarımız iki gün boyunca enerjide Ar-Ge temelli değer yaratma süreci için neler yapabiliriz onu tartışacağız. Bildiğiniz üzere Bakanlığımızda yaptığımız Ar-Ge Arama Buluşması'nda birçok kurum yeniden yapılanma ihtiyacını dile getirdi. Bize ulaşan görüşlerde de dünyadaki örnekleri gibi bir Ar-Ge yapılanmasının mevcut modelle birlikte enerji sektöründeki ivmelenmeyi artıracağı dile getirildi. Sunumlarda anlatılan Avrupa ve OECD ülkelerindeki modelleri inceledik. Türkiye'ye özgü bir model üzerinde çalışmalarımızda sona geldik. İnşallah yakında sizlerle de paylaşacağız" ifadelerini kullandı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türkiye'deki Ar-Ge stratejileri çalışmalarında üç temel bileşen üzerinde durduğunu belirten Dönmez, "Ar-Ge stratejimizde üç temel bileşen üzerinde duruyoruz. Kurumsallaşma, kültür ve katılımcılık. Kurumsallaşma anlamında Bakanlık olarak yapılan faaliyetleri, Ar-Ge çalışmalarını, start-uplarla işbirliğini kurumsallaştıracak çalışmaları yürütüyoruz. Enerjide bundan sonra kaynak ne ise Ar-Ge ve inovasyon da o olacak. Katma değerli ürün geliştirilmesine odaklı, esnek yapıda, proje tabanlı, uluslararası işbirliklerine açık bir yapıyla kamu tarafındaki Ar-Ge kurumsallaşmasını daha da ileri bir noktaya taşıyacağız" diye konuştu.



'Standart Girişimcilik Modeli'ni önemsediğini vurgulayan Dönmez, fikirlerin tabana yayılmasını ve sürece mümkün olduğunca yeni fikir ve yaklaşımların dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Dönmez, "Bakanlık olarak EPDK'nın da değerlendirmesiyle tüm dağıtım şirketlerimiz için Standart Girişimcilik Modeli öneriyoruz. Yani tüm dağıtım şirketlerinden girişimcileri nasıl destekleyeceklerine dair asgari bir sistem kurmalarını istiyoruz. Burada tabii kurum içi girişimciliği teşvik etmelerini de bekliyoruz. Fikirlerimizi tabana yayalım. Taze ve heyecanlı fikirlere erişmek için her yolu kullanalım. Sürece mümkün olduğunca yeni fikir ve yaklaşımları dahil edelim. Farklı düşünenlere yer açalım. Her yeni fikri, satın alma departmanına yönlendirip ezdirmeyelim. Her farklı görüşe duvar çekmeyelim, önünde durmayalım. Önce anlayalım, hiç yapamıyorsak destek olalım. Burada en büyük sorun yapılan birçok yeni teknolojide mevzuat zorunluluğu olması. Bu konuda bazı Avrupa ülkeleri ve OECD üyelerinde yeni bir uygulama var. Bunlardan bir tanesi de üç aşamalı kum havuzu modeli. Kum havuzu aslında etrafa döküp saçmadan kafanızdakini hayata geçirebileceğiniz bir deneme alanı. Elektrikte özellikle gelen birçok teknoloji de bu tip bir uygulamaya veya bunun Türkiye modeline ihtiyacımız olabilir. Her türlü model önerisine açığız. Burada tabii ki tek doğru ya da kuralları kesin bir çerçeveyle çizilmiş bir durum yok. Gelişen her duruma kolaylıkla adapte olabilen sistemleri geliştirip uygulamak zorundayız" değerlendirmesini yaptı.



Çalıştaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı ve çok sayıda enerji sektörü çalışanı katıldı. - ANKARA