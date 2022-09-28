BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, BU KIŞ ÇOK DAHA FAZLA TURİSTİ AĞIRLAYACAK - Son Dakika
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BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, BU KIŞ ÇOK DAHA FAZLA TURİSTİ AĞIRLAYACAK

28.09.2022 12:29

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu kış geçen yıla göre çok daha fazla turist ağırlanacağını belirterek, "Bunun sebebi, ülkemizi çok daha iyi tanıtıyor olmamız veya otel yatırımcılarımızın bilinçli ve ciddi şekilde hizmet standartlarını yükseltmesiyle orantılı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu kış geçen yıla göre çok daha fazla turist ağırlanacağını belirterek, "Bunun sebebi, ülkemizi çok daha iyi tanıtıyor olmamız veya otel yatırımcılarımızın bilinçli ve ciddi şekilde hizmet standartlarını yükseltmesiyle orantılı. Ön rezervasyonlar da bunun göstergesi" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Konya'da AK Parti İl Başkanlığı'nın Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Ersoy, Konya'nın turizm açısından önemli yere sahip olduğunu, özellikle Mevlana Müzesi'nin önemli katkısının olduğunu söyledi. Ülkede, turizmde gelinen noktaları anlatan Bakan Ersoy, gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz arzını azaltmasıyla Türkiye'ye gelecek turistlerin turizme katkısına ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Ersoy, daha fazla turistin ağırlanacağını ancak bunun doğal gazla bağlantılı olmadığını belirtti. Ersoy, "Turizmle ilgili şimdi zaten kışın fiyatların en uygun olduğu dönem. Bütçe- kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim. En düşük bütçelerin, hemen hemen maliyetine satışların olduğu bir dönemde gezme fırsatı yakalamış olursunuz ama daha önce de söyledim, size de söyleyeyim. 'Dünyadaki doğal gaz vesaire gibi krizler sebebiyle Türkiye'ye fazla turist gelecek, her yer dolup taşacak\

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Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, BU KIŞ ÇOK DAHA FAZLA TURİSTİ AĞIRLAYACAK - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, BU KIŞ ÇOK DAHA FAZLA TURİSTİ AĞIRLAYACAK - Son Dakika
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