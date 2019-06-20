Bakan Gül: Hak edenin, hak ettiği cezayı aldığı yargılama oldu (2)

'YARGITAY'IN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ' AÇILIŞINDA KONUŞTU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanlığı, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi işbirliğiyle hayata geçirilen, 'Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesi'nin Güçlendirilmesi Projesi'nin açılışında konuştu. Bakan Gül, Yargıtay'ın kuruluşundan bugüne kadar Türk yargı sisteminde çok önemli hizmetlerde bulunduğunu belirtti. Bakan Gül, Türkiye'nin bir hukuk devleti olarak temel misyonunu hukukun üstünlüğüne adadığını kaydederek, "Hukuk devletinde herkes kendini emin ve güvende hissetmektedir. İşte tüm çabamız bu projenin de, yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin de temel amacı budur. Türkiye'de yargı adına çok önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle bir dönem yargıyı kendi amaçları doğrultusunda kullanan terör örgütü mensuplarının yargıdan temizlenmesiyle birlikte, Türk milleti adına karar veren çok önemli adımlar atan bir hale gelmiştir. Elbette her geçen gün daha iyiye gitmektedir ama bu konuda bizim temel yaklaşımımız hiçbir şekilde mazeretin olmadığı ve adaletin tüm yönleriyle tecelli ettiği bir sistemi elbirliğiyle kurmaktır" dedi.

'339 BİN DOSYA ARABULUCULUK İLE ÇÖZÜME KAVUŞTU'

Bakan Gül, Yargı Reformu ile hakim ve savcıların teminatını artıracak şekilde yol haritalarının belirlendiğini, hakimin kendini ne kadar güvende hissederse hukuk devletinin de o kadar güçlü olacağını ifade etti. Yargının iş yükünü azaltan 'arabuluculuk uygulaması' ile ilgili rakamlar paylaşan Bakan Gül, "Uzlaştırma müessesi de ceza yargılaması bakımından birçok cezai uyuşmazlığın kovuşturma aşamasına geçmeden soruşturma aşamasında sonuçlanmasını sağlamıştır. İş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğun 1,5 yıllık uygulamasına bakıldığında yaklaşık 535 bin 500 uyuşmazlığın yüzde 67'si, yani 339 binin üzerinde dosya arabulucular önünde çözüme kavuşmuştur. Bu kabaca 339 mahkeme iş yükü demektir. Bu çok önemli bir gelişmedir. Ticari arabuluculuk için 2019 yılında uygulama başlattık. 6 aylık dönem için söylüyorum; 65 bin dosyadan 22 bin 230'u işlem görmüş, bunlardan 12 bin 780 dosya anlaşmayla sonuçlanmıştır. 9 bin 450 dosyada anlaşma olmamıştır. Sonuçlanan dosyaların başarı oranı yüzde 57'dir. Bu da olumlu bir sonuçtur. Bu da bize bundan sonraki uygulamalarda arabuluculuk çerçevesinin genişletilmesi hususunda da büyük bir destek olmuştur. Uzlaştırma dosyaları kapsamında da 200 bin dosyadan 114 bini uzlaşmayla sonuçlanmış, başarı oranı yüzde 45'tir."

'ADLİ YARGININ BÜTÜNÜNÜ KAPSIYOR'

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliğiyle gerçekleştirilecekleri projenin adli yargının bütününü kapsadığını, adaletin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için tüm adalet aktörlerinin tam bir uyum ve işbirliği içinde çalışması esasına dayandığını ifade etti. Cirit, "Projenin en önemli hedefi, içtihat tutarlılığının daha çok güçlendirilerek hukuki öngörülebilirliğin ve kanun önünde eşitliğin sağlanmasıdır" dedi.

KAYMAKÇI: YARGITAY'IN KURUMSAL KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLECEK

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, projeyle Yargıtay'ın kurumsal kapasitesinin güçlendirileceğini ve kanunların yeknesak bir şekilde uygulanmasında üstlendiği rolün artırılacağını söyledi. Projeyle Yargıtay'ın ve adalet sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik çok önemli adımlar atılacağını kaydeden Kaymakçı, Türkiye'nin yargı alanında attığı adımların Avrupa Birliği tarafından desteklenmesi çağrısında bulundu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Müdürü Christophe Poirel de, projenin 3 yıllık uygulama sürecinde Türk yargısının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendireceğini belirterek, "Bunun gerçekten mükemmel bir proje olduğunu ve tüm üye ülkelere örnek teşkil edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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