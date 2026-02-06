Bakan Güler Osmaniye'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Bakan Güler Osmaniye'de İncelemelerde Bulundu

Bakan Güler Osmaniye'de İncelemelerde Bulundu
06.02.2026 15:59
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesiyle Osmaniye'deki 12'nci Komando Tugayı'nda denetleme gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Osmaniye'ye giderek, 12'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Osmaniye'ye gitti. Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi ilk olarak 12'nci Komando Tugay Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar, öğle yemeğini Mehmetçiklerimizle birlikte yedi" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Politika, Osmaniye, Komando, Savunma, Güncel, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Güler Osmaniye'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Güler Osmaniye'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
