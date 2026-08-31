Bakan Gürlek adli bilançoyu paylaştı: 97 orman yangınına 15 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmaların bilançosunu paylaştı. Yeşil Vatan'ın korunması için mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Bakan Gürlek, yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının tüm detaylarıyla araştırıldığını vurguladı.

8 GÜNDE 3 TUTUKLAMA

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre, 22-30 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi.

Adli süreçler kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YAZ SEZONU BİLANÇOSU: 69 ŞÜPHELİ, 15 TUTUKLAMA

1 Haziran’dan bu yana geçen sürede ise 97 orman yangınıyla ilgili geniş çaplı adli işlemler yürütüldü. Bu soruşturmalarda toplam 69 şüpheli belirlenirken adli bilanço şu şekilde netleşti:

15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 30 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 şüpheli gözaltında bulunurken, 2 şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.

"KASTIYLA VEYA İHMALİYLE ZARAR VEREN KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"

Cumhuriyet Başsavcılıklarının; emniyet, jandarma ve orman muhafaza ekipleriyle tam bir koordinasyon içinde çalıştığını aktaran Bakan Akın Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeşil Vatanımızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi; 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

1 Haziran’dan bugüne kadar ise 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi. 15 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, kolluk birimlerimizle ve orman muhafaza ekiplerimizle koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ediyor.

Bir kez daha ifade ediyorum: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin."