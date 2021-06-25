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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KANAL İSTANBUL TÜRKİYE İÇİN DOĞRU OLANDIR -2 - Son Dakika

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KANAL İSTANBUL TÜRKİYE İÇİN DOĞRU OLANDIR -2

25.06.2021 12:12

? ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'u ülkemizin, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Çünkü 'Kanal İstanbul' Türkiye için doğru olandır" dedi.

? ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'u ülkemizin, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Çünkü 'Kanal İstanbul' Türkiye için doğru olandır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaburun Balıkçı Barınağı'nı ziyaret ederek balıkçılarla buluştu. Burada balıkçılarla sohbet eden Bakan Karaismailoğlu daha sonra açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından Karaburun Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı Mendirek Girişi ağzı derinleştirme çalışmalarını startını verdi.

"TÜRK SAHİPLİ DENİZ TİCARET FİLOMUZU 15. SIRAYA YÜKSELTTİK"

Bakan Karaismailoğlu, "2003'te 8,9 milyon detveyt ton ile dünyada 17. sırada olan Türk sahipli deniz ticaret filomuzu, 2021'de 28,9 milyon detveyt ton ile 15. sıraya yükselttik. 2002'den bu yana ülkemizin dört bir yanında 67 yeni balıkçı barınağı inşa ettik. Karaburun Balıkçı barınağınızın onarım ve tarama ihtiyacını yakından biliyorum. Tarama işini başlatıyoruz. Onarım konusunda da arkadaşlarımız hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Denizcilerimizin üzerindeki yükü paylaşmak için ÖTV'siz yakıt uygulamasını hayata geçirdik. 2004 yılından bu yana yıllık ortalama 487 milyon TL olmak üzere sektöre 8 milyar 777 milyon lira destek sağladık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Biz hep halk için çalıştık. Çok şükür karşılığını da halkımızın sevgisi olarak aldık. O nedenle 19 yıldır hiç değişmez eleştirilere, iftiralara, yalan yanlış sözlere kulaklarımız sağır. Bizi bu yoldan alı koymak için edilen sözlerin kıymeti yok. Biz işimize bakıyoruz" diye konuştu.

"YARIN SAZLIDERE BARAJI ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK İLK KÖPRÜMÜZÜN TEMELİNİ ATACAĞIZ"

Yarın Cumhurbaşkanın da katılacağı törenle Kanal İstanbul'un startını vereceklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Sazlıdere Barajı üzerine inşa edilecek ilk köprümüzün temelini atacağız. Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan stratejik bir hamledir. Daha geçen hafta İstanbul Boğazı'nda kargo gemisinin balıkçı teknesine çarpması sonucu maalesef 2 balıkçımız hayatını kaybetti. Bu ve benzeri can kaybına neden olan kazaların yaşanmaması, İstanbul'un felaketten korunması, Kanal İstanbul Projemizin önemli bir başka gerekliliğini gösteriyor. Kanal İstanbul ile başta İstanbul Boğazı, çevresindeki insanlar ve denizci, balıkçı kardeşlerimizin can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir gelişme sağlayacak olmamız en önemli önceliklerimiz arasında. İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifletecek kanalımız ile boğazın tarihsel ve kültürel dokusu korunacak" ifadelerini kullandı.

"BİZ BUGÜNE DEK ÜLKEMİZ İÇİN DOĞRU OLANLARI YAPTIK, YİNE YAPACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, ticari limanlar, demiryolu bağlantıları, lojistik üstleri ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'u ülkemizin, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Çünkü 'Kanal İstanbul' Türkiye için doğru olandır. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine yapacağız. Denizcilik gününüzü tekraren kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim"

Bakan Karaismailoğlu, buradaki açıklamalarının ardından Karaburun Tahlisiye İstasyonu ve Feneri ile Arnavutköy Belediyesi'ni ziyaret etti.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KANAL İSTANBUL TÜRKİYE İÇİN DOĞRU OLANDIR -2
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KANAL İSTANBUL TÜRKİYE İÇİN DOĞRU OLANDIR -2
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KANAL İSTANBUL TÜRKİYE İÇİN DOĞRU OLANDIR -2
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KANAL İSTANBUL TÜRKİYE İÇİN DOĞRU OLANDIR -2
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KANAL İSTANBUL TÜRKİYE İÇİN DOĞRU OLANDIR -2
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KANAL İSTANBUL TÜRKİYE İÇİN DOĞRU OLANDIR -2
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KANAL İSTANBUL TÜRKİYE İÇİN DOĞRU OLANDIR -2

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KANAL İSTANBUL TÜRKİYE İÇİN DOĞRU OLANDIR -2 - Son Dakika


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