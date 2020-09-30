Son dakika... Bakan Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Son dakika haberi... Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti, System.String[]

Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İlçe Belediye Başkanları ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

"Malatya insanlık açısından önemli bir merkez"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı Malatya'da ve Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya'mızı tarif ederken, insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir olarak tarif ediyoruz. Tarihte ilk devlet ve bürokrasi hayatının başladığı, ilk muhasebe kayıtları ile gümrükleme işlemlerinin yapıldığı yer Malatya'dır. İlk taş devrinden demir devrine evrilme ve demirin kılıç olarak kullanılması bu döneme tekabül etmektedir. Bu açıdan Malatya insanlık açısından önemli bir merkezdir. Türk İslam tarihine baktığımız zaman Malazgirt ile Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı söylense bile 650 yıllarından sonra Horasan Türklerinin buraya geldiğini okuyoruz. Hasan Gaziler, Hüseyin Gaziler, Battalgaziler burada Anadolu fetih sürecini başlatıyorlar. Hasan gazi Sivas fethinde, Hüseyin Gazinin Ankara'nın fethinde, Battalgazi'ninse Eskişehir fethinde şehit olduğunu düşünürsek Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehirde burasıdır diyoruz. Burada yaşamak aynı zamanda vebal ve vecehattır. Niye vebaldir burada yaptığımız işin hakkını vermediğimiz zaman vebal altında girmiş oluruz. Gerekli hizmet ve sorumluluklarımızı da yerine getirdiğimiz zaman da vecehate yani şerefe talip olmuş oluruz" dedi.

"Çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz"

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın her noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 1500 km yol yapım çalışmamız oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde asfaltı, suyu ve kanalizasyonu olmayan hiçbir yerleşim yerimiz kalmaması yönünde ilgili arkadaşlarımız gerekli planlamalarını yaparak, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmekteler.

Malatya'da Kuzey ve Güney Kuşak yallarımızdaki çalışmalarımız devam etmekte. İkinci bir alternatif yol olarak 15 km'lik Anayurt Caddesini bu süre içerisinde tamamlayarak hizmete açtık. Kuzey Çevre yolu projesinin biran önce tamamlanarak doğu ile batıyı birbirine bağlayan yolumuzun da tamamlanarak trafiğe açılması çok önemli. Malatya trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan Kuzey Çevre yolu trafik güvenliği açısından da önemli" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan ayrıca ilçe belediyelerinin ulaşım noktasında yaşamış oldukları sorunlarla ilgili de Bakan Karaismailoğlu'na bilgiler aktararak bu sorunlarında biran önce giderilmesi, gerekli ödeneklerin çıkarılması noktasında desteklerini beklediklerini ifade etti.

Ziyaret sırasında ilçe Belediye Başkanları da kendi ilçelerinin sorunları hakkında Bakan Karaismailoğlu'na bilgiler aktardılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan günün anısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Tablo, Aslan Heykeli ve Kayısı hediye etti. Malatya'nın sorunları ile ilgili notlar alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'da sorunların giderilmesi noktasında bakanlık olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti. Daha sonra Bakan Karaismailoğlu Malatya'da yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Büyükşehir Belediyesinden ayrıldı. - MALATYA

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Son dakika... Bakan Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Son dakika... Bakan Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi, Adil Karaismailoğlu, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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