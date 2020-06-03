Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, hızlı tren üretecek - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, hızlı tren üretecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), milli yüksek hızlı trenimizi (YHT) üretecek.

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, hızlı tren üretecek, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), milli yüksek hızlı trenimizi (YHT) üretecek. Hedefimiz, milli YHT ile birlikte bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.'nin (TÜDEMSAŞ) birleştirilmesiyle iktisadi devlet teşekkülü olarak TÜRASAŞ'un kurulduğunu belirtti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın da geçen mart ayının başında Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, milli YHT'nin de TÜRASAŞ tarafından üretileceğini açıkladı.

'TÜRASAŞ'IN MERKEZİ ANKARA'DA OLACAK'

Firmanın ana statüsünün de bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, şirketin, raylı sistem araçlarının yerli ve milli bir şekilde üretimiyle tasarımının yanı sıra kritik bileşenlerindeki yerlilik oranının artırılması görevini de yürüteceğini belirterek, "Yeni kurduğumuz şirketin görevleri arasında ayrıca yerli sanayinin Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, her türlü raylı sistem araçlarının ve alt bileşenlerinin imalatı, bakım ve onarımının yapılması ile yaptırılması da yer alıyor. TÜRASAŞ'ın merkezi Ankara'da olacak. Eskişehir, Sakarya ve Sivas'ta bulunan işletmelerin başına da Genel Müdür Yardımcıları atanacak" dedi.

'MİLLİ DEMİRYOLU SANAYİMİZ DAHA HIZLI GELİŞECEK'

Bakan Karaismailoğlu, firma atamalarının en kısa sürede tamamlanacağını ve kuruluş statüsünde belirlendiği gibi TÜRASAŞ'ın milli YHT çalışmalarını hızlandıracağını vurguladı. Milli ve yerli demiryolu sanayisinin oluşturulması noktasında TÜRASAŞ'ın kümeleşme çalışmaları da yapacağını anlatan Karaismailoğlu, uluslararası birliklere de katılacağını bildirdi. Raylı sistem altyapısının bakımı, onarımı, yenilenmesi ve yapımı için gerekli çeken ve çekilen araçların da artık TÜRASAŞ tarafından üretileceğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "TÜRASAŞ'ın kurulması ve demiryollarını yerlileştirilmesi noktasında büyük öneme sahip 3 firmamızın birleştirilmesi ile milli demiryolu sanayimiz çok daha hızlı gelişecek, milli ve yerli YHT gibi hedeflerimize de çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağız" dedi.

'TÜRKİYE, BÖLGENİN EN ÖNEMLİ ÜRETİCİLERİNDEN OLACAK'

Bakan Karaismailoğlu, milli ve yerli YHT ile ilgili çalışmaların daha önce üç firma arasında kurulan koordinasyon ile yürütüldüğünü ve her firmanın milli YHT'nin ayrı bir bölümü ile ilgili çalışma yaptığını anlatarak, "Ana statüsü de belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanan TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız. Böylece milli YHT'imizi üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarını hızlandıracak. TÜRASAŞ ile milli YHT'imizi üretmekle kalmayacağız, inanıyorum ki en yakın zamanda da bölgenin en önemli üreticilerinden biri olacağız" dedi.


Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 04:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, hızlı tren üretecek - Son Dakika

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