Bakan Kasapoğlu, Batı Trakya'daki soydaşlarla sahurda buluştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Batı Trakya'daki soydaşlarla sahurda buluştu Açıklaması

27.04.2022 03:33
Bakan Kasapoğlu, Batı Trakya'daki soydaşlarla sahurda buluştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batı Trakyalı soydaşların bulunduğu her beldenin kendileri için değerli olduğunu belirterek, "Belki Türkiye ile buranın arasında bir fiziki mesafe var ancak bu mesafenin hiçbir önemi yok. Çünkü kalplerimiz birlikte atıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batı Trakyalı soydaşların bulunduğu her beldenin kendileri için değerli olduğunu belirterek, "Belki Türkiye ile buranın arasında bir fiziki mesafe var ancak bu mesafenin hiçbir önemi yok. Çünkü kalplerimiz birlikte atıyor." dedi.

Kasapoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliğindeki iftar programının ardından Yahyabeyli Camisi'nde teravih namazını kıldı. Buradaki soydaşlarla sahura katılan Bakan Kasapoğlu, daha sonra da Domruköy Camisi'ndeki sahur programında gençlere hitap etti.

Bakan Kasapoğlu, "Sizlerin olduğu her mekan, her belde bizim için değerlidir. Çünkü siz değerlisiniz. Belki Türkiye ile buranın arasında bir fiziki mesafe var ancak bu mesafenin hiçbir önemi yok. Çünkü kalplerimiz birlikte atıyor." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm imkanlarıyla soydaş gençlerin yanında olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, Batı Trakyalı Türk gençlerini bu yaz Antalya'da gençlik kamplarında misafir edeceklerini söyledi.

Kasapoğlu, özellikle Batı Trakyalı genç sporcular ve soydaş spor kulüplerini desteklemek adına çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

Programlarında Kasapoğlu'na, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif eşlik etti.

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Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, gençlik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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