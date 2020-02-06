Bakan Koca çığ faciasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Bakan Koca çığ faciasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Bahçesaray'daki çığ faciasında vefat eden 6 kişinin cenaze törenine katıldı.

Bakan Koca çığ faciasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Bahçesaray'daki çığ faciasında vefat eden 6 kişinin cenaze törenine katıldı.


Dün Van'ın Baçesaray ilçesindeki Karapet mevkiinde arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci çığın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişi için cenaze töreni düzenlendi. İpekyolu ilçesindeki Norşin Camisi'nde düzenlenen cenazeye yüzlerce vatandaş katıldı. Cenazeler cami avlusuna getirildiği sırada, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının tabutlara sarılarak ağıtlar yakması yürekleri parçaladı. Hayrettin Durak, Mehmet Emin Kurt, Muzaffer Kaya, Übeyt Kapağan, Hayrettin Kapağan ve Sadık Kapağan için kılınan cenaze namazlarından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve vatandaşlar tarafından omuzlara alınan cenazeler, son yolculuklarına uğurlanmak üzere farklı mezarlıklara götürüldü.


Cenazeye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahad Arvas, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatme Betül Sayan Kaya, çığdan yaralı kurtulan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:29 Kaynak: İHA
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