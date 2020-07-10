Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak - Son Dakika

Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, "İstanbul'da faaliyet gösterecek DSÖ ofisinin açılmasına ilişkin mali anlaşmayı dün imzaladık. Bu anlaşmanın bir kilometre taşı olacağı inancındayım" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası Bakan Koca ve Kluge açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz. İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi çok yakında açılacak" ifadelerine yer verdi.

"KİLOMETRE TAŞI OLACAĞI İNANCINDAYIM"

Gece saatlerinde konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık konusunda, İstanbul'da faaliyet gösterecek DSÖ ofisinin açılmasına ilişkin mali anlaşmayı, dün, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile imzaladık. Ben de kendisi gibi, bu anlaşmanın bir kilometre taşı olacağı inancındayım" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 07:23 

Son Dakika Sağlık Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak - Son Dakika
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