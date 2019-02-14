Bakan Koca: "Fırsatçılık Oluşturulmasına Asla İzin Vermeyeceğiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Yerinden denetimlerle, özellikle 900 kişi denetim elemanımız var. son üç haftadır sahadalar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Yerinden denetimlerle, özellikle 900 kişi denetim elemanımız var. son üç haftadır sahadalar. Yer yer sıkıntılar olduğunu, idari yaptırımlar uygulandığını daha öncede söylemiştim. Bu süreçte fiyat artışının nedeniyle fırsatçılık oluşturulmasına asla izin vermeyeceğimize bundan sonraki süreçte de yakinen takip edeceğimizi ve hiçbir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmama noktasında kararlı olduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Yakab, Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı sonrasında ortak basın açıklaması yaptı. Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı sonrasında Dünya Sağlık Örgütüyle yapılan ortak çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Koca, "Özellikle Suriyeli 4 milyon vatandaşın sağlık hizmetlerini ücretsiz yaptığımızı ve bu süreçte 1 buçuk milyon ameliyat yapıldığını, 2 milyon hastanın yatarak tedavi edildiğini ve 5 milyon kişinin aşılama yapıldığını belirtebilirim. Bunu başarabilen çok fazla ülke yok. Bunun dışında özellikle DSÖ'den daha çok teknik destek ve Suriyeli sağlık personelinin sisteme girmesini sağlamış olduk. Ayrıca Türkiye'de bu süreçte Cerablus dahil olmak üzere 6 tane hastanemiz ve 178 tane göçmen sağlığı merkezimiz var. Buralarda ücretsiz hizmetler sağlanıyor" şeklinde konuştu.



Suriye'de yapımı süren hastaneler konusunda da bilgi veren Bakan Koca, "Önümüzdeki dönemde Çobanbey'de 200, Mare'de 75 yataklı, El- Bab'da 200 yataklı olmak üzere inşaat çalışmaları devam eden, Çobanbey ve Mare hastanelerinin açılış çalışmaları hızla devam ediyor. El-Bab Hastanesi de Ekim ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Bunun dışında Yemen'e 2 tane sahra hastanesi açtık. Ayrıca Yemen'den gelen 100 hastayı da tedavi etmeyi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



Dünya Sağlık Örgütünün Suriye'deki çalışmalarının sorulması üzerine Zsuzsanna Yakab, "Tüm Suriye yaklaşımında BM hükmü gereğince son derece aktif rol aldık. Gaziantep'te bir bölgesel ofisimiz var. ve tüm Suriye savaşı boyunca burada aşılama gibi faaliyetleri hayata geçirdik. Türkiye ile mültecileri korumam konusunda iş birliğimi söz konusu. Bizim için önemli olan bir başka şey, Türk doktorlarının Suriyeli doktorları eğitmesi ve işlevsel hale getirmesi son derece önem teşkil ediyor. Savaşın devam etmekte olduğunu biliyoruz ve bir an önce bitmesini umuyoruz. Sadece Gaziantep'te değil, Suriye'de 2 tane merkezleri bulunuyor" dedi.



"Fırsatçılık oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz"



Türk kamuoyunu yakından ilgilendiren ilaç fiyatlarıyla da ilgili konuşan Bakan Koca, "Fiyat güncellenmesi her yıl Şubat ayının 15'ine kadar yapılması gerekiyor. Bir önceki yılın euro kurunun belirli bir çarpanıyla elde edilen bir fiyat güncellemesinden bahsediyoruz. Bununla ilgili biz sektörle bir araya geldik. Hem yerli hem de global üreticilerle bir araya gelerek bu konuyu bundan sonraki süreçte yüzde 70 olarak uygulanan çarpanın uygulanabilirliğini sağlamak açısından yüzde 60 olarak düzenlemeyi ve bununla ilgili tebliğin resmi gazetede yayınlandığını belirtebilirim. Bu oranın yüzde 60 olarak uygulandığını, bunun karşılığı olarak yüzde 26.1 artışa tekabül ettiğini ve bununda uygulamak istediğimizi konuştuk. Sektörle de bu anlamda mutabık kaldık. 19 Şubat itibariyle de yürürlüğe girmiş olacak. Bu süreçte yer yer üretici, depo, eczacının içinde olduğu bir tedarik zinciri var. İlaç takip sistemi dediğimiz son derece güvendiğimiz ve yakından takip ettiğimiz bir sistem var. Yerinden denetimlerle, özellikle 900 kişi denetim elemanımız var. son üç haftadır sahadalar. Yer yer sıkıntılar olduğunu, idari yaptırımlar uygulandığını daha öncede söylemiştim. Bu süreçte fiyat artışının nedeniyle fırsatçılık oluşturulmasına asla izin vermeyeceğimize bundan sonraki süreçte de yakinen takip edeceğimizi ve hiçbir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmama noktasında kararlı olduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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