Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ağustos'ta yaptığı koronavirüs açıklamasında yeni hasta sayılarının Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da artış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentlerden biri olan Gaziantep'te ise 2 Ağustos tarihinde 2 bin 913 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

2 BİN 913 KİŞİYE CEZA UYGULANDI

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından kent genelindeki maske ve sosyal mesafe kuralına yönelik denetimlerin devam ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada "02.08.2020 günü il genelinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2913 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulanmış, denetlenen 437 iş yerinden 2'sine cezai işlem yapılmıştır" denildi.

BAKAN, 5 İLE DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Koca da 1 Ağustos'un koronavirüs verilerini açıklarken "Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya" uyarısında bulunmuştu.