Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"Nda Konuştu

Bakan Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"Nda Konuştu

1 saat önce

Bakan Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"nda konuştuANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"na katıldı.

Bakan Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"nda konuştu

ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Murat Kurum, Türkiye, Politika
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