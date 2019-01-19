Bakan Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"Nda Konuştu
1 saat önce
Bakan Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"nda konuştuANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"na katıldı.
Bakan Kurum, "2023'e Doğru Türkiye
'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"nda konuştu
ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:01 Kaynak: İHA
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