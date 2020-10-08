Bakan Kurum, geri dönüşümden elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023 yılına kadar hem plastik hem metal atıklarımızı, kartonlarımızı, kağıtlarımızı toplayarak ham madde olarak geri dönüşüm oranını yüzde 35'lere çıkarıp, üretimde bu geri dönüşümden elde ettiğimiz maddeleri kullanıyor olacağız." dedi.

Bakan Kurum, Esenler Belediyesi tarafından Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Sıfır Atık" projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defterin dağıtım törenine katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü, atıklardan dönüştürülen defterler ile tablet kampanyası kapsamında ilk tabletleri öğrencilere dağıttı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurum, Bakanlığın ve Valiliğin yürütmüş olduğu proje kapsamında Esenler'e geldiklerini söyledi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya teşekkür eden Kurum, "Bu konuda Esenler ilçemiz farkındalığı önde olan, çevre adına, doğamız adına olması gereken her türlü projede öncülük eden ilçelerimizden bir tanesi. Bugün de hem çevre müfettişi hem de çocuklarımızın geri dönüşümden elde ettikleri bu projeleri görmek üzere Esenler'e geldik. Esenler'de çöpümüzün yüzde 10'u geri dönüşümde toplanıyor. O önemli bir oran." diye konuştu.

Tüm İstanbul ve tüm Türkiye genelinde sıfır atık projelerinin olduğunu hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Emine Erdoğan Hanımefendinin yürütmüş olduğu ve bu kapsamda yaklaşık 3 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtiğimiz, 2023'e kadar ülkemizin her yerinde, her şehrinde uygulamaya geçmeyi hedeflediğimiz uygulamamız geleceğimiz adına çok önemli. Şu anda geri dönüşüm oranımız tüm Türkiye'de bu çalışmayı başlattıktan sonra yüzde 13 seviyelerinde. Hedefimiz yüzde 35-40 seviyelerine bunu getirmektir. İnşallah 2023 yılına kadar hem plastik hem metal atıklarımızı, kartonlarımızı, kağıtlarımızı toplayarak ham madde olarak geri dönüşüm oranını yüzde 35'lere çıkarıp üretimde bu geri dönüşümden elde ettiğimiz maddeleri kullanıyor olacağız"."

Bakan Kurum, çocuk çevre müfettişlerinin artık Türkiye'nin her yerinde olacağını belirterek, çocukların bakanlığın vermiş olduğu görev kapsamında çevre denetimleri yapabileceğini ve çevreyi kirletenleri kendilerine bildirebileceğini söyledi. Kurum, kendilerinin de belediyelerle birlikte gerekli işlemleri yapacağını kaydetti.

Esenler'de önemli bir projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün Esenler'imizde yaklaşık 50 okullumuz var. Bu 50 okulumuzda Esmatiğimiz olacak. Bakanlığımız hem maddi hem de teknik destek sağlayacak. Okullarımızda çocuklarımız plastik ve metal atıklarını bu matiklere attıklarında oradan puan yükleyecek. Bu puanla da ister ekmek ister kantinden çikolata alarak bu paraları harcayabilecekler. İlk olarak Esenler bölgesinde yıl sonuna kadar bütün okullara bu matikleri koyuyoruz. Akabinde valiliğimizle birlikte İstanbul'da tüm okullarımızda bu uygulamaya geçmiş olacağız. Öğrencilerimiz bir taraftan tasarruf edecekler bir taraftan da kendi harçlıklarını kendi kazanacak duruma gelecekler."

Sıfır atık kapsamında birçok projelerinin bulunduğu anımsatan Kurum, bu projelerin tümünü ülke geneline yayacaklarını anlattı.

Esenler Belediyesinin Milli Eğitim Müdürlüğü ile tablet kampanyası başlattığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bu kampanyada Esenler Belediyemiz ilçemizde ihtiyacı olan çocuklarımıza ki yaklaşık 10 bin tane çocuğumuza tablet dağıtacak. Hem buradaki hayırseverler, hem belediyemizin hem ilgili kuruluşların desteğiyle Esenler'imizde tablet ihtiyacı kalmayana dek de bu çalışmayı yürüteceğiz. Aslında tüm Türkiye genelinde Cumhurbaşkanımız da açıklamış oldu, 500 bin tablet dağıtımını Milli Eğitim Bakanlığımız yürütüyor. Biz de belediyelerimizle, bakanlığımızla çocuklarımıza, gençlerimize, bu kampanyaya destek olmaya çalışıyoruz. Tüm projelerimiz İstanbul'umuzun için hayırlı olsun.

Bugüne kadar burada geri dönüşümden elde edilmiş 5,5 milyon defter dağıtıldı. Önemli bir proje. Geri dönüşümden elde edilen atıklarından bu defterleri belediyemiz yaptı ve çocuklarımıza dağıttı. Bu farkındalığı ve bilinçlendirmeyi artırmak çok önemli. İnşallah bu projeleri destekleyeceğiz ve atıklarımızı ayrıştırarak geri dönüşümde kullandırarak hem istihdama hem de ekonomimize kazanç sağlayacağız."

"Sıfır atık bilincinin 2023 sonu itibarıyla yüzde 40 bandına gelmesi için çalışıyoruz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Esenler'de EBA sisteminden düzenli faydalanamayan 51 okuldaki ihtiyaç sahibi çocukların, mahalli imkanlarla hayırseverlerin de katkısıyla tabletle buluşturulduğunu kaydetti.

Esenler Belediyesinin çevreci özelliğine değinen Yerlikaya, bu kapsamda ilçede geri dönüşümden defter elde edildiğini, toplanan mavi kapaklarla 3 bin 500 tekerlekli sandalye alındığını, 1 yılda toplanan atıklardan elde edilen gelirle sosyal markete ihtiyaç sahipleri için gıda ve temizlik malzemesi alındığını anlattı. Yerlikaya, "Esenler'de yüzde 10 geri dönüşüm başarılıyor ve yüzde 10'la bereketleniyor." dedi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık kampanyasının başlatıldığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da bunun ülke genelinde uygulanması için gayret gösterdiğini aktaran Yerlikaya, "Hiçbir imkan sınırsız değil. Çevremizde bizim için yaratılan ve hizmetimizde olan bütün nimetler aslında bize emanet. Biz de gelecek kuşaklara bu emaneti en güzel şekilde aktarmak için bilinçlenmeliyiz." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, 2018'de İstanbul Valiliğine atandıktan sonra başta Valilik olmak üzere kentteki bütün kamu kurum ve kuruluşları, okullar, üniversiteler, organize sanayi bölgesi yönetimleri gibi 23 bin 150 kurumun Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne giriş yaptığını, 14 bini aşkın kurumun da sıfır atıkla ilgili üst segmente geçtiğini aktardı.

Yerlikaya, sıfır atık bilincinin 2023 sonu itibarıyla yüzde 40 bandına gelmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Okullarda yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildiğinin anımsatılması üzerine Yerlikaya, "Önlemlerle ilgili bütün yaz çalıştık. Gayet de başarılı gidiyoruz. Tedbirlerimizi alıyoruz. Salgınla mücadele noktasında önlemleri el birliğiyle bugüne kadar başarıyla uyguladığımızı ve daha da ileriye taşıyacağımızı, hep beraber bu salgından kurtulacağımızı düşünüyoruz. Çocuklarımızı özlemle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise çöp olarak atılan her şeyin katma değeri olduğunu, bunlar değerlendirdiği takdirde hepsinin geri dönüşümünün sağlanabileceğini söyledi.

Sıfır atık konusunda öncü olma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Göksu, atıkların yüzde 10'unu ayrıştırdıklarını, bunu yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Göksu, tablet kampanyası kapsamında ilk dağıtımları yaptıklarını, ilçede EBA'ya giremeyen bütün çocukları tabletle buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.