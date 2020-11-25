Son dakika haberi... Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı (2)

25.11.2020 19:15

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi sonrasında yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugün itibarıyla 5 bin konutun projelerini hazırladıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi sonrasında yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugün itibarıyla 5 bin konutun projelerini hazırladıklarını söyledi.

İzmir Ticaret Odasının Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılan Kurum, depremin ilk anlarından son enkaz kaldırılana kadar geçen süre boyunca İzmir'de yaraları sarmak için istişare halinde hep birlikte çalıştıklarını belirterek, İzmir'de kaldıkları 15 günlük süreçte, İzmir Ticaret Odası, Sanayi Odası, borsası, esnaf ve sanatkar temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve İzmir depremi özelinde kentin geleceğini istişare ettiklerini hatırlattı.

Hem İzmir'de hem burada yaptıkları istişareler ve aldıkları kararlarla öncelikle birlikte depremzedelerin yaralarını saracaklarını dile getiren Kurum, ardından kenti ihracatıyla, kalkınmasıyla, şehirciliğiyle daha güçlü, daha müreffeh bir İzmir yapmak için birlikte var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

İzmir'in ülke ekonomisinin en önemli lokomotifi olduğunu dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Bugün 234 milyar liralık dev ekonomisi ve 2019 yılında gerçekleştirdiği 12 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin en büyük sanayi, üretim ve ihracat merkezi durumunda. Siz değerli iş insanlarımız 5 bine yakın ihracatçı şirketle 201 ülkeye ihracat yapıyorsunuz. 1 milyon 620 bin kişiye istihdam sağlıyorsunuz. Yıllık ortalama 20 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip İzmir'imiz, tekstilden tarıma, enerjiden gıdaya, turizmden ihracata kadar birçok sektörde milli ekonomimize, ülkemize katkı sağlıyor. Ben bu anlamda her bir iş insanımıza sizlerin şahsında teşekkür ediyorum."

"İzmir'de 1900'lü yıllardan itibaren 6 ve üzerinde deprem sayısı 8 olarak kayıtlara geçti"

İzmir'in geçmişten bugüne yaşadığı depremlerle büyük acılar yaşamış bir kent olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"İzmir'de 1900'lü yıllardan itibaren 6 ve üzerinde yaşanan deprem sayısı, 6,6 büyüklüğündeki depremle birlikte 8 olarak kayıtlara geçti. 1909 Foça, 1928 Torbalı, 1939 Dikili, 1949 Karaburun, Söke-Balat, 1992 Seferihisar, Karaburun ve bugün de yine Seferihisar depremi. En son 30 Ekim'de yaşadığımız 6,6 büyüklüğündeki depremde 116 canımızı yitirdik. Ülke olarak, milletçe büyük bir acı yaşadık. Ben tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum."

Depremin ilk anından itibaren devletin, milletin ilgili kurumlarla hep birlikte İzmir için seferber olunduğunu anımsatan Kurum, İzmir depreminden hemen ardından İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü, deprem dönüşümünü başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda, depremden hemen sonra hasar tespit çalışmalarını 10 gün içerisinde tamamlayıp, yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede yerinde dönüşüm çalışmalarını hızlıca başlattıklarını dile getiren Kurum, şu bilgileri verdi:

"Bu alanlarda toplamda 1648 bağımsız bölümü, bunların 1452'si konut, 196'sı dükkan olmak üzere yerinde, 7 proje bölgesinde inşa ediyoruz. Yine Bayraklı'da 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv yapı alanımızda ilk etapta yapacağımız 3 bin konut için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Toplamda bugün itibarıyla 5 bin konutumuzun projelerini hazırladık. 4 gün önce gerçekleştirdiğimiz son İzmir ziyaretimizde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek paylaştık. Yapacağımız tüm konutlar, zemin artı 4-5 katı geçmeyen, bölge mimarisine uygun, sağlıklı her türlü sosyal donatısı olan ve afetlere karşı dayanıklı yeni yaşam alanları olacak. Örnek bir şehircilik anlayışıyla projelerini hazırladığımız bu alanlar, kültürel ve sosyal alanlar, yeşil alanlar, okul, camisiyle sosyal donatılarıyla tamamlayıp İzmirli kardeşlerimize teslim etmiş olacağız."

"Birlikten İzmir Doğar" kampanyası

Bakan Kurum, İzmir Ticaret Odasının İzmir depreminden sonra takdire şayan bir dayanışma örneği gösterdiğine işaret ederek, "Ailelerini kaybeden depremzede vatandaşlarımız ev sahibi olmaları için 'Birlikten İzmir Doğar' kampanyasını başlattınız. Ben bu anlamda İZTO Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Özgener'e, tüm başkanlarımıza, diğer odaların başkanlarına, meclis üyelerimize göstermiş olduğunuz bu dayanışmadan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bu dayanışmanın tarihe bir kayıt olarak geçeceğini dile getiren Kurum, "Sizler Anadolu topraklarının sadece bereketini değil aynı zamanda şefkatini de gösterdiniz." dedi.

Bakanlık olarak her zaman İzmir'in ve İzmirlilerin yanında olacaklarını dile getiren Kurum, "Sizleri her zaman destekleyeceğiz. Yapacağımız bu örnek proje ile İzmir'deki kentsel dönüşümü, depreme karşı konutlarımızın hazırlanması noktasındaki çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Tüm belediyelerle toplantılar yapılıp taleplerin alındığını dile getiren Kurum, İzmir'deki vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm alanlara ilişkin bakanlığın gerek maddi, gerek teknik verebileceği tüm destekleri ifade ettiklerini anlattı.

Bu sürecin el birliğiyle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, "El birliğiyle bugüne kadar İzmir depreminin yaralarını sardık, bundan sonraki süreçte de sanayicimizle, iş adamımızla, odalarımızla, tüm vatandaşlarımızla birlikte en iyi İzmir'i inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Meclis toplantısının hayırlı olmasını dileyen Kurum, konuşmasının ardından oda başkanlarının sorularını da yanıtladı.

Son dakika haberi... Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı (2)
Son dakika haberi... Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı (2)
Son dakika haberi... Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı (2)
Son dakika haberi... Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı (2)

Murat Kurum, Ticaret, Bakan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı (2) - Son Dakika


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