Bakan Kurum, Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtı - Son Dakika

Bakan Kurum, Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtı

10.10.2020 19:34
Bakan Kurum, Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtı, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İsmil Mahallesi'nde 5 yıldız konforunda 110 bin metrekare alanda 7 bloktan oluşan 112 villa içinde kahve renkli termal suyunun yer aldığı havuzlarıyla Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İsmil Mahallesi'nde 5 yıldız konforunda 110 bin metrekare alanda 7 bloktan oluşan 112 villa içinde kahve renkli termal suyunun yer aldığı havuzlarıyla Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtı.

AK Parti Meram ve Karatay 7'nci Olağan Kongrelerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde bulunan Karatay Termal Tatil Köyü'nün açılışına katıldı. Hasta ve ziyaretçiler için birçok imkanın sunulduğu İsmil Termal Tatil Köyü 7 bloktan oluşuyor. 112 dairenin bulunduğu tesiste, her odada da termal su bulunuyor. Termal tesis hakkında bilgi veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "44.5 derece düzeylerinde seyreden termal suyumuzun mineralizasyon değeri 3 bin 100 miligramdır. Bu, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir değerdir. Şifa kaynağı termal suyumuz, 'mineralli su' niteliğinde olup kalsiyum, sodyum, bikarbonat, sülfat, klorür, florür ve bromür iyonları bakımından oldukça zengindir. Termal suyumuz, tedavici edici etkiler için belirlenen eşik değerlerinin üzerinde yer alan mineral zenginliğiyle ülkemizin önemli şifalı su kaynaklarından biri olarak öne çıkmaktadır" dedi.

'TURİZME DAİR BAKIŞ AÇIMIZDA KÖKLÜ BİR ANLAYIŞ DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANIYOR'Koronavirüsün turizme olan etkisiyle insanların alternatif turizm seçeneklerine yöneldiğini söyleyen Bakan Murat Kurum ise şöyle dedi: "Özellikle Kovid-19 sürecinden sonra artık dünya değişiyor, hayat değişiyor, tüm alışkanlıklarımız derin bir değişime uğruyor. Turizme dair bakış açımızda da köklü bir anlayış değişikliği yaşanıyor. Bugün dünyanın her ülkesinden insanlar; kalabalık, aşırı hareketli, yoğun programlı klasik turizmin yerine daha sakin, daha izole, daha sağlıklı alternatif turizm seçeneklerine yöneliyorlar. Devletler, insanların değişen bu ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorlar. Bu alternatif turizm seçenekleri arasında; özellikle doğayı ve sağlığı temel alan termal turizm yeni dönemde çok çok önemli bir konuma ulaşmış durumda. İşte Konya'mız da ülkemizin en zengin termal alanlarına sahip şehirlerinin başında geliyor."'KONYA'DA KONAKLAMA SAYISI İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL'Konya'da konaklama sayısının yeterli seviyede olmadığını belirten Bakan Kurum şöyle dedi: "Şimdi Konya'nın bu yüksek şifalı su potansiyelini; tarih, doğa ve kültür turizmiyle birlikte Konya turizminin en önemli parçası yapmanın tam vaktidir. Bakanlık olarak; Konya'nın bu konuda yapacağı tüm yatırımlara destek vereceğiz. Fakat ben tam da bu noktada bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Konya'mız uygun coğrafi konumu, ulaşım imkanları ve zengin turistik varlıkları ile turizme hakikaten çok elverişli. Konya'ya yıllık 3.5 milyon turist geliyor. Ancak Konya'mızda konaklama sayısı henüz istediğimiz seviyede değil. Bizim bu ziyaretçilerimizi şehrimizde daha uzun süreler misafir etmemiz, onların şehrimizde daha uzun süre konaklamalarını sağlamamız şart. Bunun yolunun ise; Konya'mızın termal tesislerinin arttırılmasından, kalitesinin güçlendirilmesinden geçtiğine yürekten inanıyorum."BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Karatay Termal Tatil Köyü'nün termal suyu da mineralizasyon bakımından 3100 seviyesinde. Kahverengi özelliği de bulunan suyun, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin araştırmaları sonucunda şifa kaynağı olduğu, romatizmal hastalıklar başta olmak üzere ameliyat sonrası bel- boyun ağrılarına, özellikle de birçok cilt hastalığına iyi geldiği belirtiliyor.

FOTOĞRFALI


Bakan Kurum, Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtı
Bakan Kurum, Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtı
Bakan Kurum, Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtı
Bakan Kurum, Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtı

Murat Kurum, Karatay, Termal, İsmil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtı - Son Dakika

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