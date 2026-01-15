Bakan Memişoğlu\'ndan Sağlık Sistemi Açıklamaları

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'nin sabah 2'lerde 1'lerde gelip hastane kuyruklarında girip, muayene olduktan sonra 2 gün sonra ilacını hastane kuyruklarında, SSK hastanelerinden aldığını gençlerimiz bilmiyor. Gençlerimiz bırak MR'ını, tomografisini, ipliği bulamayan hastanede, lastiği bulamayan ambulansı; benzini olmayıp da yolda kalan ambulansları bilmiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Rize'de inşa edilecek 2 bin 42 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, "Bir insanın daha yaradılışından itibaren, dünyaya geldiğinden itibaren 3 tane ihtiyacı var. Bunlar olmazsa olmaz. Bir; beslenme. Çünkü ölmemek, yaşamak için beslenmen lazım. İki; sağlık. Üç; korunma ve güvenlik. İnsanoğlunun temel muhtaç olduğu hizmetler bu hizmetler. Zaten devlet olmanın da gereği insani tarafıdır devletin, sosyal tarafıdır. Diğerleri işte adalet olsun, sanayi olsun; bunlar insanın refah ve yaşam kolaylığını sağlamak için olan hizmetlerdir. Ama beslenme, sağlık ve korunma-güvenlik; bunlar insanın yaşamını sürdürmek için olan hizmetlerdir. Onun için devlet esas bu hizmetleri yerine getirmek için vardır" diye konuştu.

'1053 YATAKLI RİZE ŞEHİR HASTANESİ'Nİ YAPIYORUZ'

Hastane yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Şimdi 1053 yataklı hastane yapıyoruz. 1053 yataklı Rize Şehir Hastanesi'ni yapıyoruz. Göreceksiniz bir şaheser olacak. Rizeliler için her türlü tedaviyi yapabilecek. Şu anda betonarmesinin yüzde 95'ini yaptığımız, inşallah çok kısa zamanda sizin hizmet alacağınız dünya şaheseri bir sağlık tesisi. Aynı anda Çayeli'nde bir hastane daha yapıyoruz. Aynı anda birkaç hafta içinde hizmete sunduğumuz, sunacağımız Giresun'da bir hastane daha yapıyoruz. Türkiye'de 165 tane hastane yapıyoruz. Samsun'da Şehir Hastanesi'ni açtık, Ordu'da açacağız, Trabzon'da açacağız, Mardin'de açacağız, Urfa'da açacağız; aynı anda bunları yapıyoruz. ve aynı anda 500 bin konutta da insanlara vaat edip bunları size vereceğiz diyebiliyoruz. Aynı anda ticaretimizle, siyasetimizle en üst seviyede yapabiliyoruz" dedi.

'GENÇLERİMİZ NORMAL BİR ŞARTMIŞ GİBİ ALGILIYOR'

Gençlerin eski sağlık sistemini bilmediğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Gençler daha öncesini bilmiyorlar. Türkiye'nin sabah 2'lerde 1'lerde gelip hastane kuyruklarında girip, muayene olduktan sonra 2 gün sonra ilacını hastane kuyruklarında, SSK hastanelerinden aldığını gençlerimiz bilmiyor. Gençlerimiz bırak MR'ını, tomografisini, ipliği bulamayan hastanede, lastiği bulamayan ambulansı; benzini olmayıp da yolda kalan ambulansları bilmiyor. Gençlerimiz şu anda helikopterle, uçakla hastanın alındığını normal bir şartmış gibi algılıyor. Halbuki bundan 25 sene evvel o gençlerimizin bilmediği, ambulansına benzin koyamayan bir sağlık sistemi vardı" diye konuştu.

Program, Bakan Memişoğlu'nu konuşmasının ardından kura çekimiyle devam etti.