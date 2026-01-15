Bakan Memişoğlu'ndan Sağlık Sistemi Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Memişoğlu'ndan Sağlık Sistemi Açıklamaları

Bakan Memişoğlu\'ndan Sağlık Sistemi Açıklamaları
15.01.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, gençlerin eski sağlık sistemini bilmediğini vurgulayarak yeni yatırımları açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'nin sabah 2'lerde 1'lerde gelip hastane kuyruklarında girip, muayene olduktan sonra 2 gün sonra ilacını hastane kuyruklarında, SSK hastanelerinden aldığını gençlerimiz bilmiyor. Gençlerimiz bırak MR'ını, tomografisini, ipliği bulamayan hastanede, lastiği bulamayan ambulansı; benzini olmayıp da yolda kalan ambulansları bilmiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Rize'de inşa edilecek 2 bin 42 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, "Bir insanın daha yaradılışından itibaren, dünyaya geldiğinden itibaren 3 tane ihtiyacı var. Bunlar olmazsa olmaz. Bir; beslenme. Çünkü ölmemek, yaşamak için beslenmen lazım. İki; sağlık. Üç; korunma ve güvenlik. İnsanoğlunun temel muhtaç olduğu hizmetler bu hizmetler. Zaten devlet olmanın da gereği insani tarafıdır devletin, sosyal tarafıdır. Diğerleri işte adalet olsun, sanayi olsun; bunlar insanın refah ve yaşam kolaylığını sağlamak için olan hizmetlerdir. Ama beslenme, sağlık ve korunma-güvenlik; bunlar insanın yaşamını sürdürmek için olan hizmetlerdir. Onun için devlet esas bu hizmetleri yerine getirmek için vardır" diye konuştu.

'1053 YATAKLI RİZE ŞEHİR HASTANESİ'Nİ YAPIYORUZ'

Hastane yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Şimdi 1053 yataklı hastane yapıyoruz. 1053 yataklı Rize Şehir Hastanesi'ni yapıyoruz. Göreceksiniz bir şaheser olacak. Rizeliler için her türlü tedaviyi yapabilecek. Şu anda betonarmesinin yüzde 95'ini yaptığımız, inşallah çok kısa zamanda sizin hizmet alacağınız dünya şaheseri bir sağlık tesisi. Aynı anda Çayeli'nde bir hastane daha yapıyoruz. Aynı anda birkaç hafta içinde hizmete sunduğumuz, sunacağımız Giresun'da bir hastane daha yapıyoruz. Türkiye'de 165 tane hastane yapıyoruz. Samsun'da Şehir Hastanesi'ni açtık, Ordu'da açacağız, Trabzon'da açacağız, Mardin'de açacağız, Urfa'da açacağız; aynı anda bunları yapıyoruz. ve aynı anda 500 bin konutta da insanlara vaat edip bunları size vereceğiz diyebiliyoruz. Aynı anda ticaretimizle, siyasetimizle en üst seviyede yapabiliyoruz" dedi.

'GENÇLERİMİZ NORMAL BİR ŞARTMIŞ GİBİ ALGILIYOR'

Gençlerin eski sağlık sistemini bilmediğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Gençler daha öncesini bilmiyorlar. Türkiye'nin sabah 2'lerde 1'lerde gelip hastane kuyruklarında girip, muayene olduktan sonra 2 gün sonra ilacını hastane kuyruklarında, SSK hastanelerinden aldığını gençlerimiz bilmiyor. Gençlerimiz bırak MR'ını, tomografisini, ipliği bulamayan hastanede, lastiği bulamayan ambulansı; benzini olmayıp da yolda kalan ambulansları bilmiyor. Gençlerimiz şu anda helikopterle, uçakla hastanın alındığını normal bir şartmış gibi algılıyor. Halbuki bundan 25 sene evvel o gençlerimizin bilmediği, ambulansına benzin koyamayan bir sağlık sistemi vardı" diye konuştu.

Program, Bakan Memişoğlu'nu konuşmasının ardından kura çekimiyle devam etti.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Memişoğlu'ndan Sağlık Sistemi Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu
Afrika Kupası’nda ilk finalist belli oldu Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi 31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
Napoli’nin çöküşü sürüyor Napoli'nin çöküşü sürüyor
Kara Kuvvetleri ihalelerinde rüşvet iddiası: 5 kişi tutuklandı Kara Kuvvetleri ihalelerinde rüşvet iddiası: 5 kişi tutuklandı
Ünye’de otomobilin çarptığı kişi havaya savruldu Ünye'de otomobilin çarptığı kişi havaya savruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:00
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:36:28. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu'ndan Sağlık Sistemi Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.