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Son dakika haberleri | Bakan Muş: "Gümrükle alakalı atılacak adımlarda gereken desteği vermeye hazırız"Bakan Muş, KKTC Maliye Bakanı Oğuz ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Muş: "Gümrükle alakalı atılacak adımlarda gereken desteği vermeye hazırız"Bakan Muş, KKTC Maliye Bakanı Oğuz ile görüştü

03.06.2021 17:32

Son dakika haberine göre - Bakan Muş: "Gümrükle alakalı atılacak adımlarda gereken desteği vermeye hazırız" Bakan Muş, KKTC Maliye Bakanı Oğuz ile görüştü Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KKTC Maliye Bakanı Oğuz ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bakanlığımızın sorumluluk alanında, İç-Dış Ticaret ve Gümrükler var.

- Bakan Muş: "Gümrükle alakalı atılacak adımlarda gereken desteği vermeye hazırız"

Bakan Muş, KKTC Maliye Bakanı Oğuz ile görüştü

LEFKOŞA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KKTC Maliye Bakanı Oğuz ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bakanlığımızın sorumluluk alanında, İç-Dış Ticaret ve Gümrükler var. Dolayısıyla burada hem KKTC hem Türkiye Cumhuriyeti tarafında gümrükle alakalı atılacak adımlarda gereken desteği vermeye hazırız" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi ve TC-KKTC İşbirliği Protokolü'nü imzalamak amacıyla geldiği Lefkoşa'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Muş, KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında gümrükler alanında iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

KKTC Maliye Bakanı Oğuz, göreve yeni gelen Mehmet Muş'u tebrik ederek başarılar diledi. Oğuz, bürokrasinin içinden gelen Bakan Muş'un Türkiye Büyük Millet Meclisinde de yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Muş'un KKTC'de lisans eğitimi aldığını hatırlatan KKTC Maliye Bakanı Oğuz, "Bu da bizim için bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.

Bakan Oğuz, KKTC ve TC gümrükleri arasında olan ve oluşabilecek sorunlar konusunu masaya yatıracaklarını kaydetti. Haziran ayının 14'ünden itibaren Ercan Havalimanı'nda pilot bölge olarak uygulamaya başlayacakları, Gümrük Bilgi Sistemi konusunu da gündeme taşıyan Oğuz, "Amacımız 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Gümrük Bilgi Sistemini tamamen hayata geçirmek. Bu süreç zarfında TC ile KKTC arasında bu sistemden kaynaklanabilecek eksiklik veya herhangi bir problem varsa bunlarla ilgili istişare yaparak oluşabilecek sorunları ortadan kaldırmak" ifadelerini kullandı. Yine bu çerçevede iki yasanın Meclise sevk edildiğine dikkat çeken KKTC Maliye Bakanı Oğuz, hükümet olarak görevleri arasında bu iki yasayı da ivedi olarak hayata geçirmek gerektiğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise göreve atandıktan sonra ilk resmi ziyaretini KKTC'ne gerçekleştirdiğini, KKTC'nin gönlündeki yerinin ayrı olduğunu belirterek 5 yıl yaşadığı adada aldığı eğitimden bahsetti. Bakan Muş temasları hakkında bilgi verirken, "Bakanlığımızın sorumluluk alanında, İç-Dış Ticaret ve Gümrükler var. Dolayısıyla burada hem KKTC, hem Türkiye Cumhuriyeti tarafında gümrükle alakalı atılacak adımlarda gereken desteği vermeye hazırız" dedi.

Muş, KKTC'li Bakan Oğuz'un da dile getirdiği yasa değişiklinin hayata geçmesi durumunda gümrük alanında iyi bir noktaya gelineceğini anlattı. Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerinin dünyada örnek gösterilebilecek seviyede olduğuna vurgu yapan Bakan Muş, gerek elektronik sistemler noktasında, gerek bilgi sistemleri alt yapısı, yazılımlar, gerekse de dijital konusunda çok ileri bir seviyede olduklarını, bu bilgi birikimini buraya da aktarmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Bakan Mehmet Muş konuşmasının sonunda, her alanda KKTC'ye gereken desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Konuşmalar sonrasında karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Son dakika haberleri | Bakan Muş: Gümrükle alakalı atılacak adımlarda gereken desteği vermeye hazırız Bakan Muş, KKTC Maliye Bakanı Oğuz ile görüştü
Son dakika haberleri | Bakan Muş: Gümrükle alakalı atılacak adımlarda gereken desteği vermeye hazırız Bakan Muş, KKTC Maliye Bakanı Oğuz ile görüştü
Son dakika haberleri | Bakan Muş: Gümrükle alakalı atılacak adımlarda gereken desteği vermeye hazırız Bakan Muş, KKTC Maliye Bakanı Oğuz ile görüştü
Son dakika haberleri | Bakan Muş: Gümrükle alakalı atılacak adımlarda gereken desteği vermeye hazırız Bakan Muş, KKTC Maliye Bakanı Oğuz ile görüştü

Mehmet Muş, Türkiye, Kıbrıs, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Bakan Muş: 'Gümrükle alakalı atılacak adımlarda gereken desteği vermeye hazırız'Bakan Muş, KKTC Maliye Bakanı Oğuz ile görüştü - Son Dakika Ekonomi


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