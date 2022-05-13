BAKAN NEBATİ:  PAKET AÇIKLANMADAN İNTERNET ÜZERİNDE SATIŞ FİYATLARI, İLANLAR TESPİT EDİLDİ (1) - Son Dakika

FİNANSAL Kurumlar Birliği 10'uncu Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Vatandaşımızın uygun finansman ile konut sahibi olmasına yönelik attığımız bu değerli adımı astronomik fiyat artışı ile suiistimal etmeye çalışanlara da asla göz yummayacağız. Bu paket açıklanmadan önce tüm verileri aldık. Paket açıklanmadan önceki gün internet üzerinde bireyseller dahil olmak üzere satış fiyatları, ilanlar tespit edildi" dedi.

Bakan Nebati, "Bu hafta konut sektörüne yönelik açıkladığımız üç destek paketiyle de hem konut arzını arttırıyoruz. Hem de vatandaşlarımızın uygun finansman olanaklarıyla kavuşmalarını da sağlıyoruz. Bu paket kapsamında ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri arttırılmış olacak. İnşaat firmaları bir yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları şartıyla destek alacaklardır. Vatandaşımızın uygun finansman ile konut sahibi olmasına yönelik attığımız bu değerli adımı astronomik fiyat artışı ile suiistimal etmeye çalışanlara da asla göz yummayacağız. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu paket açıklanmadan önce tüm verileri aldık. Paket açıklanmadan önceki gün internet üzerinde bireyseller dahil olmak üzere satış fiyatları, ilanlar tespit edildi. İlgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz. Birilerinin suiistimalde bulunarak kısa günün karıdır diyerek bizi aldatmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.