Bakan Özer: 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 2022 yılının sonuna kadar tüm Türkiye'de 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimizle buluşturacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü' ile 'Meslek Liselerinde Günlük 50 Bin Ekmek Üretimi Projesi'nin imza törenine katıldı. Bakan Özer, imzaladığı protokollerin ardından Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 350 bin kitap dağıtımının tanıtımına katıldı. Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenlerine Özer'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, öğretmenler ve meslek lisesi öğrencileri katıldı.

'KIZLARIMIZIN ELİNDEN DİN HAKLARI ALINDIĞINDA KONUŞMUYORLARDI'Bakan Özer, eğitimde başörtü engelinin AK Parti döneminde çözüldüğünü hatırlatarak, "Kadına şiddetten bahsedenler, o kızlarımızın elinden din hakları alındığı zaman hiç konuşmuyorlardı. Bugün beyin göçünden bahsedenler o dönemde kılık kıyafetinden dolayı kendi memleketinde eğitim alamayıp başka ülkelere gittikleri zaman bahsetmiyorlardı. Bu dönem halkı ile bütünleşen bir hükümettir. Başörtüsünün ötesinde en önemli tahribat yaratan şey hepimizin bildiği gibi katsayı uygulamasıydı. Din ve meslek lisesi öğrencilerinin eğitime ulaşması engellendi. Bugün işgücü piyasasının aradığı elemanı bulamamasının mimarları katsayı uygulamasını ortaya koydular. AK Parti 2002 yılında iktidar olurken kat sayı uygulaması 2012 yılına kadar uygulanmak zorunda oldu. Her defasında kaldırılmak istenildiğinde mahkemelik olundu. Bu zorlu sürecin kahramanına teşekkür etmek tüm toplumun borcudur. Bu kahraman Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.1,5 MİLYARLIK GELİRBakan Özer, mesleki liselerde paradigmanın değiştiğini ve artık sektörün temsilcilerinin meslek liselerine yön verdiğini belirtti. Özer, mesleki eğitimde üretim kapasitesinin geçen yıl 1 milyar 162 milyonla kapatılan duruma geldiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Bu üretimden öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz katkı payı alıyorlar. 2021 yılında tüm Türkiye'de mesleki eğitim öğrencilerimize dağıttığımız pay 50 milyonun üzerinde gerçekleşti. Muhtemelen bu yıl 100 milyona ulaşacak. Mesleki eğitimlerde artık patent, faydalı model, marka, tasarım tescilleri alınıyor. Mesleki eğitim okullarımız artık yurtdışına ihracat yapıyor. Artık meslek liselerimizde Ar-Ge merkezleri var. Mesleki eğitimde en önemli açılımımız mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi oldu. Mesleki eğitim merkezleri ahilik kültürünün geleneksel çırak, kalfalık ustalık eğitimlerinin gerçekleştiği merkezler ve Almanya'daki doğal mesleki eğitimin Türkiye'deki karşılığı. Bu okullarımızdaki öğrencilerimiz haftada bir gün okula gidiyor, 4 gün işletmede eğitim alıyorlar."'1 MİLYON GENCİ MESLEKİ EĞİTİM İLE BULUŞTURACAĞIZ'Bakan Mahmut Özer, katsayı uygulamasından önce mesleki eğitimin bu ülkede çok güzel noktada olduğunu, o dönemlerde mesleki eğitim merkezlerindeki kayıtlı öğrenci sayısının 249 bin 774 olduğunu hatırlattı. Mesleki eğitim merkezlerinin katsayı uygulamasından önceki rakamı bile 2'ye katlamış durumda olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Mesleki eğitim kanununda yapılan değişlikle mesleki eğitim merkezlerine devam eden gençlerimiz her ay almış oldukları asgari ücretin yüzde 30'unu devlet olarak üzerimize aldık. 3'üncü sınıfın sonunda kalfa olan öğrencilerimizin de almış olduğu asgari ücretin yüzde 30'unu yüzde 50'ye çıkardık. İşte bu iki önemli değişiklik, bir anda mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 3 katına çıkmasına yol açtı. Bu kanun değişikliğinden önce Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 159 bindi, bugün 520 bin. Son 5 ayda mesleki eğitim merkezlerine 360 bin öğrenci katılımı olmuş. Katsayı uygulamasından önce hepimizin malumu mesleki eğitim bu ülkede çok güzel noktadaydı. İşte o güzel noktada olduğu zaman mesleki eğitim merkezlerindeki kayıtlı öğrenci sayısı 249 bin 774 idi. Bugün katsayı uygulamasından önceki rakamı bile 2'ye katlamış oldu. Dolayısıyla Allah'a şükür artık katsayı uygulamasının yapmış olduğu tahribatlar değil, yepyeni hikayeleri konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 2022 yılının sonuna kadar tüm Türkiye'de 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimizle buluşturacağız. Bu bir taraftan işsizlik piyasasının aradığı elemanı bulmasını sağlayacağı gibi diğer taraftan bu ülkede genç işsizliği azaltmak için çok önemli bir enstrüman sağlayacaktır. Ben inanıyorum ki Gaziantep'te bu artışta rol model olan şehirlerimizden olacak."