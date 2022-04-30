Bakan Özer: Salgınlarda son kapatılması gereken yer, okullar (2) - Son Dakika
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Bakan Özer: Salgınlarda son kapatılması gereken yer, okullar (2)

30.04.2022 22:09
Bakan Özer: Salgınlarda son kapatılması gereken yer, okullar (2)

'20 YILDA EĞİTİMDE ÇAĞ ATLADIK'Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Isparta'da AK Parti İl Teşkilatı tarafından Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

'20 YILDA EĞİTİMDE ÇAĞ ATLADIK'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Isparta'da AK Parti İl Teşkilatı tarafından Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşlarla selamlaşan ve masaları dolaşarak partililerle sohbet eden Bakan Özer, Isparta'da 25 milyon TL olan eğitim yatırımını bu yıl 660 milyon TL'ye çıkardıklarını belirtti. Türkiye'nin son 20 yılda eğitimde çağ atladığını belirten Özer, 2000'li yıllarda orta dereceli okullarda okullaşma oranının yüzde 44 dolayında olduğunu, günümüzde ise yüzde 90'ı aştığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Geçmişte her 2 gencimizden biri liseye gidemezken bugün hemen hemen tüm gençlerimiz liseye gidebilmektedir. Keza okul öncesi eğitimde okullaşama oranın 90'lı yıllarda yüzde 14 oranında iken bugün yüzde 45'lere çıktı. Yani okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde hükümetimiz bütçenin en fazlasını Milli Eğitim'e vererek sizlerin çocukların daha iyi eğitim almasını sağladı. 20 yılda eğitimde çağ atladık."Bakan Özer'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinevizyon bağlantısı ile iftarın verildiği salona bağlanarak partililere hitap etti.

Bakan Özer, iftar yemeğinin ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,


Bakan Özer: Salgınlarda son kapatılması gereken yer, okullar (2)
Bakan Özer: Salgınlarda son kapatılması gereken yer, okullar (2)
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Mahmut Özer, AK Parti, Isparta, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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