Bakan Özer: "Türk Öğrencilerin Yurt Dışında En Fazla Tercih Ettiği Ülkeler Almanya, Fransa ve Hollanda" - Son Dakika
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Bakan Özer: "Türk Öğrencilerin Yurt Dışında En Fazla Tercih Ettiği Ülkeler Almanya, Fransa ve Hollanda"

17.05.2022 12:14
Bakan Özer: "Türk Öğrencilerin Yurt Dışında En Fazla Tercih Ettiği Ülkeler Almanya, Fransa ve Hollanda"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin ülkelere göre dağılımında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın ilk üçte yer aldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin ülkelere göre dağılımında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın ilk üçte yer aldığını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Gürer, "Ülkemiz vatandaşı olup yurt dışında ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenci olarak öğrenimi sürdüren kaç kişi vardır? MEB' bağlı yurt dışında faaliyette olan okul var mıdır? Yurt dışında eğitim için görev yapan öğretmen var mıdır, sayısı nedir? Ülkelere göre en çok Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak eğitim alan öğrenci varlığı en yüksek ilk üç ülke hangisidir?" sorularını yöneltmişti.

ÖZER: YURTDIŞINDA GÖREV YAPACAK PERSONEL KOMİSYON TARAFINDAN SINAVA TABİİ TUTULUYOR

Soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Özer, Özer, yurtdışında görevlendirilecek personelin Dışişleri Bakanlığı koordinesinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından belirlendiğini bildirdi.

Bakan Özer, "Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olanlar temsil yeteneği sınavına alınır. Komisyon tarafından yapılan temsil yeteneği sınavında başarılı olan öğretmen ve okutmanlar yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanır" açıklamasında bulundu.

"İLK ÜÇ ÜLKE ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA"

Bakan Özer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yurtdışında eğitim gören öğrencilerin ülkelere göre dağılımında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın ilk üçte yer aldığını açıkladı.

GÜRER: BAKANLIK, RAKAMLARA DAYALI BİLGİ VERMEKTEN KAÇINMIŞTIR

Bakan Özer'in yanıtlarını değerlendiren Gürer, bakanlığın rakamlara dayalı bilgi vermekten kaçındığını belirterek, şöyle dedi:

"Yurt dışında Türkiye Cumhuriyet vatandaşı öğrenci sayısı ve öğretmen sayısı Bakanlık verilerinde yok mudur? En azından yurt dışında öğrenim gören ya da öğretmen olarak görev yapanların bilinmemesi olası mıdır? MEB'e bağlı yurt dışı okul var mıdır? Bu sorular eğitim açısından ülkemizin yurt dışı durumunun görülmesi ve bilinmesi adına önemlidir. Yurt dışında en çok eğitim gören T.C vatandaşı öğrenci varlığı bilinen ülkeler varsa, eğitim gören öğrenci sayısı da biliniyor olmalıdır."

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Kaynak: ANKA

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